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北市勞動局3月裁罰81家事業單位開罰415萬元 這家國營罰30萬最高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市政府勞動局公布今年3月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有81家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為415萬元，其中「國營臺灣鐵路股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。

勞動局長王秋冬表示，115年3月份罰鍰金額前5名，依序為「國營臺灣鐵路股份有限公司」（30萬元）、「長德醫院管理顧問有限公司」（17萬元）、「美德耐股份有限公司」（15萬元）、「雋大實業股份有限公司」（15萬元）、「樂法美食股份有限公司」（12萬元）及「好動動畫股份有限公司」（12萬元）。

其中，「國營臺灣鐵路股份有限公司」因未於勞工退休之日起30日內給付退休金，違反勞動基準法第55條第3項規定，遭裁處30萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計18家（13.95％）；未依法給付平日延長工時工資，計17家（13.17％）；工資未全額給付，計15家（11.62％）；未依規定給予勞工例假日或休息日，計11家（8.52％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計10家（7.75％）。

勞動局表示，未來將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

勞基法

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