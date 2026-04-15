高雄起風了！仁武赫見大降價 房仲：建商讓利換成交

高雄房市近期出現價格鬆動跡象，引發市場高度關注。位於仁武區的成屋案「澄光」，近期揭露兩筆成交資料，由於價格和先前比較，出現明顯下滑，引起市場關注。

澄光近期成交的兩戶，一戶為頂樓戶，一坪約31.2萬元。另一戶為8樓戶，單價為每坪27.62萬元。

觀察該社區在2024年第七波信用管制前，低樓層都在一坪32萬元以上，中高樓層則是35萬元以上，其中12樓一戶更創下每坪40.7萬元的高價。短短一年多時間，同一社區單價明顯滑落，讓早期進場的已購客感受明顯落差。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，社區過去創高價的12樓、31坪戶，具備高樓層與小坪數的雙重優勢，本就較容易推升單價表現；反觀此次成交的8樓、47坪戶別，除了樓層較低，其47坪的格局屬於大坪數產品，在房價計算上單價本會相對較低。

不過，即使進一步對比社區內其他相似戶型的成交紀錄，近期出現的2字頭價格仍明顯低於過往水平，顯示價格鬆動已非個別條件影響，而是建商在銷售策略上釋出實質讓利。

莊思敏指出，過去幾年在科技產業與各項建設利多的加持下，建商在高雄積極獵地推案，如今這些建案陸續進入交屋階段，導致市場供給量大增。

在此同時，受第七波信用管制及銀行房貸限額影響，購屋族觀望氛圍濃厚，市場買氣大幅降溫，銷售周期也隨之拉長。在去化壓力和資金流動性的考量下，建商不得不調整價格策略，以更有感的讓利方式來促進成交、加速資金回流。

莊思敏表示，目前直接降價仍屬少數，多數建商仍以贈送裝潢、家電等方式進行變相讓利，但在市場競爭加劇之下，價格鬆動的趨勢已逐漸浮現。

尤其是部分蛋白區與新興重劃區，因生活機能尚未完全到位，房價卻因題材炒作而出現明顯超漲，隨著投資客退場、自住需求回歸主導，加上新成屋交屋潮湧現，這些區域更容易出現「多殺多」的局面，此時唯有適度讓利，，才能拉近與買方期待的落差，順利完成去化。