桃園「可負擔住宅」法案送議會 機捷周邊可望見2字頭

桃園市政府推居住正義，「可負擔住宅興辦管理自治條例」草案將送議會審查。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市研擬推出的「可負擔住宅」，具有土地及建物所有權，與現有「只租不售」的社會住宅相比，無居住年期的限制，也可以繼承，對有意長期居住但負擔能力有限的民眾而言，相對友善。

陳定中指出，依照桃園市目前的規畫，該政策預計於機捷站點周邊的新興重劃區試辦，售價望落在一坪20多萬元，與當地現今新案動輒一坪40多萬元相比，相當於打了5折到6折，以價格來說相當有競爭力，對官方設定的小資婚育家庭而言，不失是安身立命的選擇。

與傳統的買斷式國宅相比，可負擔住宅雖然也有完整的建物與土地產權，但若要轉售，只能賣回給桃園市住都中心，對照買斷式國宅熬過禁止轉售年期後，便可於自由市場上照市價任意轉賣的情況，可負擔住宅轉手的彈性為0。

陳定中也說，「可負擔住宅」是介於「出租型社宅」與「買斷式國宅」的折衷規畫，且在轉售、出租上都有更嚴格的限制，屬於封閉市場，這類通路封閉的產品，價格無法以市價衡量，也因轉售僅限單一對象，杜絕轉手炒作，價格設定也才有機會趨向親民。未來賣回給政府時，也會有嚴謹的估價機制，所以除了反映通膨外，增值幅度不大，因此對一般可自由流通、十足反映景氣榮枯的開放市場而言，影響想當有限。

無法於市場上自由轉售的可負擔住宅，買盤僅鎖定絕對性的剛需自住小資族，不適合想當包租公的置產族；買家也須注意，可負擔住宅並非不是一般市場住宅，銀行的貸款條件可能會比一般市場住宅略差，所以買家需評估自備款是否充足，以及在給付可負擔住宅的房貸後，有無餘裕為將來的換屋計畫存錢。