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INNOPAD TAIPEI 臺北新創旗艦基地啟動新創招募 打造 AI 創新樞紐

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

隨著人工智慧應用持續深化，從製造、醫療到城市治理，各產業對創新技術與落地場域的需求日益提升。為加速新創技術與產業應用接軌，臺北市政府產業發展局推動「INNOPAD TAIPEI 臺北新創旗艦基地」，預計於今年6月底正式啟用，自即日起公開招募設立未滿8年，具創新技術與國際發展潛力之國內外AI領域新創團隊進駐。

INNOPAD TAIPEI座落於南港機廠社會住宅三、四樓，鄰近捷運昆陽站及南港站，交通便捷、生活機能完善外，串接內湖科技園區與南港軟體園區，具備產業聚落發展優勢。基地整體空間約1,650坪，並設有共同工作空間（Co-working Space）、獨立辦公室及多功能會議空間，提供新創團隊彈性且完善的進駐環境，作為創新發展的重要據點。

基地提供國際新創落地一站式服務，以及育成加速、資源媒合、國際拓展及人才招募等支持機制，協助新創團隊鏈結產業資源、供應鏈合作、多元應用場域導入及市場布局，推動技術驗證與實證測試，促進成果擴散與商業化落地。

本次重點招募聚焦具備產業專業知識，掌握創新AI技術的新創團隊，優先鎖定五大前瞻領域，包括「智慧製造與機器人應用」、「智慧醫療與健康照護」、「智慧城市與交通治理」、「企業AI系統整合應用」及「淨零科技與新能源發展」，廣邀具技術深度與跨域整合能力之新創團隊進駐。

產業發展局表示，獲選團隊除可進駐基地外，亦可申請以基地地址作為公司或商業登記所在地，並享有各項輔導資源與鏈結機會，以及參與創業課程、投資媒合與交流活動。透過實體群聚與跨域合作，進一步提升新創團隊整體發展效能。

南港機廠 內湖科技園區

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