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台中「票房毒藥」換了！這種房子乏人問津、去年占比僅3%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台中房市示意圖。圖／記者游智文攝影

馨傳不動產統計內政部資料指出，台中房市「票房毒藥」換了，原本為65坪以上房子，現在轉為55~65坪。

根據韾傳不動產統計，2025年台中市房市交易，以25～35坪為最大宗、占比約27%，其次為15坪以下，占比約21%，第三是15～25坪，占比約20%。

馨傳不動產執行長何世昌表示，台中近年房價高漲，加上少子化，15坪以下小宅成交占比年年升高，2025年突破2成，平均來到21%，已寫下近十年同期新高，也是全國15坪以下小宅成交占比第二高縣市，僅次於台北市。

他表示，銀行對15坪以下房型貸款保守，成數不高，利率則相對高，但因總價低、自備款少，購屋族買得起，因此成為台中房市交易主流產品之一。

整體來看，2025年台中住宅買賣，35坪以下房型占總體交易比例約69%，將近七成，台中已揮別大房子時代。

值得注意的是，以往台中票房毒藥都是65坪以上房型，占比都是最後一名，但現在票房毒藥往下走，2025年交易量最少的是55～65坪，交易占比僅3.7%，其次才是65坪以上，占比5.4%。

何世昌分析，55~65坪成為台中房市新票房毒藥，一來是房價高漲，台中人愈買愈小，二來則是受限貸令影響。台中許多地區目前房價來到6、7字頭，55坪以上加上車位，很容易碰到央行豪宅限貸門檻。

不只55~65坪成為新毒藥，以往受到台中中產階級歡迎的45~55坪，去年交易占比也跌破一成，僅約7%，主要也是受房價走高影響。

何世昌表示，現況顯示，當房價居高不下而限貸令規範未放寬，連帶使中等坪數都乏人問津，市場交易往小宅極度傾斜，購屋族大多只能達到「買得起」的目標，無法滿足「住得好」的願望。

台中市房市交易各坪數交易比例。內政部
台中市房市交易各坪數交易比例。內政部

房價 房市 台中

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