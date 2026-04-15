詩肯林福勤：深耕台灣不變 持續展店擴通路

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）14日舉行春酒晚宴，董事長林福勤更強調詩肯持續深耕台灣的決心，「在台灣，外商不只是客，更是家人！」展望今年，詩肯也將持續深度布局台灣家具市場，持續提供消費者優質、價格實惠的產品，並持續在台適合通路展店，滿足全台民眾需求，也體現深耕台灣的決心。

當晚蒞臨貴賓包括立法院長韓國瑜、桃園市長張善政等多位政壇、產業界重量級人物，共同見證詩肯與台灣這片土地的深厚情感。林福勤指出，台灣具備全球罕見的友善經商環境，政府與民間對外資的高度開放與善意，讓詩肯在台灣建立了穩定的事業版圖。

晚宴現場還特別邀請新加坡、印尼及台灣駐外使節同台，林福勤更以此場合向國際友人熱情喊話，台灣具備最溫暖的人情味與便利的生活，希望讓更多外國企業知道，來台灣投資、生活，是人生最正確的決定。

詩肯自1974年成立已經52周年，而在1993年從新加坡跨海來台後，也已經在台灣深耕33年，在台灣的時間超過詩肯歷史的一半之多，這也反映出台灣對於詩肯來說，是極為重要的市場與基地，而詩肯能有今日的成就，也離不開台灣的支持，因此不僅在桃園打造企業總部，也加碼在台南投資打造新倉儲。

去年雖然歷經美國對等關稅、匯率波動等大環境衝擊，以及房市調控因素的內外逆風夾擊，居家產業營運上都面臨很大挑戰，但詩肯仍努力繳出獲利表現，同時也持續配發現金股利，象徵對員工照顧、對股東的負責。