為媽祖進香活動請長假可以嗎？ 企業這種彈性假超貼心

隨著白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境等宗教活動接續開展，動輒八天至九天的行程，讓不少上班族面臨「是否請假全程參與」的抉擇。根據104人力銀行數據顯示，9.3%企業提供優於《勞基法》的特休制度、75%企業未提供新進人員特休假；建議企業在不影響營運前提下，優先評估是否可透過排班、代理或任務調整來協助員工完成心願。

根據104人資學院《2025-2026台灣地區薪資福利調查報告》指出，平均9.3%企業提供優於《勞基法》的特休制度，另有6.2%提供生日假、4.4%不用補班、2%提供旅遊假，顯示多數企業在額外休假福利上仍偏保守。此外，對剛入職的上班族休假彈性更為有限，75%企業不提供新人到職特休假，4%企業提供1至6天，其餘20%則依在職天數計算。

在工時安排上，5.9%企業提供彈性上下班，4.1%開放遠端或在家工作，顯示多數工作仍以固定工時為主，當長時間活動需求出現，更考驗企業的制度彈性。

相較傳統員工旅遊，這類宗教活動活動更強調長時間陪伴與共同經歷，104人力銀行人資長江錦樺觀察，企業與員工對團隊互動形式的需求日漸多元，從娛樂性質到深層合作皆有，在推動此類活動的同時，也可以保留各個同仁自由選擇的彈性，避免反而成為職場壓力。

宗教活動近年熱潮正盛，除了白沙屯媽祖與大甲媽祖報名人數逐年攀升，例如西班牙聖雅各與日本四國遍路朝聖之路，都是許多上班族追求心靈沉澱的生活安排。江錦樺建議，上班族若有長時間請假需求，應以「提早規劃、具體交付、清楚溝通」為原則，讓主管與團隊能提前調度人力，同時由於宗教信仰是個人自由選擇，主管也須留意適當尊重同仁生活選擇、妥善溝通安排。在實務溝通上可分為兩個層面：

在員工提出請假方式，可優先說明工作交付狀況，再提出請假需求，讓主管掌握業務風險；另可適度說明此為「個人宗教信仰活動安排」，重點放在工作進度說明；最後應明確標示已完成事項、交接對象與緊急聯絡方式，降低主管與同事的擔心。

針對主管核准與回應方式，104建議，宗教活動屬於個人信仰與生活選擇，應採「尊重多元」原則，不以價值判斷取代管理決策；在不影響營運前提下，優先評估是否可透過排班、代理或任務調整來協助；避免將宗教理由視為額外負擔或特殊標籤，而是納入一般請假管理機制中一致處理。