鼓勵節水 農水署高雄管理處：每農每年最高補助50萬元

隨著白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境等宗教活動接續開展，動輒八天至九天的行程，讓不少上班族面臨「是否請假全程參與」的抉擇。根據104人力銀行數據顯示，9.3%企業提供優於《勞基法》的特休制度、75%企業未提供新進人員特休假；建議企業在不影響營運前提下，優先評估是否可透過排班、代理或任務調整來協助員工完成心願。

2026-04-15 10:48