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鼓勵節水 農水署高雄管理處：每農每年最高補助50萬元
面對氣候挑戰，農田水利署高雄管理處推動智慧灌溉精準用水，協助農民節省5成以上人力，提升農作物質量，產值約增加2成，今年將持續投入800萬元補助農民安裝節水灌溉設施。
農水署高雄管理處近年推動田間節水灌溉設施，包括穿孔管、噴頭及微噴等系統，針對作物需求進行「適時、適量、適地」精準給水，缺水時讓農民更能穩定收成。農民表示，安裝自動控制的節水灌溉設施後，不僅減輕勞動負擔，還能精準控制肥培管理，節省一半以上人力，也因供水精準穩定，帶動整體產值成長。
農水署長蔡昇甫表示，氣溫升高、降雨越來越極端，智慧化自動調控系統將是協助農民應對氣候變遷的最佳利器。農水署高雄管理處長呂文豪說，面對氣候變遷，精準用好每一滴水成為農業永續發展關鍵，也為農友找出一條兼顧「生產、生活、生態」的永續之路；為鼓勵更多農民投入節水灌溉，每年每人補助金額最高可達50萬元。
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