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電動車需求穩定、混動崛起 勤業眾信報告揭2026購車新趨勢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信汽車產業負責人暨科技與轉型顧問服務執行副總經理洪吉維。業者提供
勤業眾信汽車產業負責人暨科技與轉型顧問服務執行副總經理洪吉維。業者提供

勤業眾信聯合會計師事務所15日發布《2026年全球汽車消費者調查》指，全球汽車產業正加速邁向電動化與數位化轉型，「軟體定義汽車」（SDV）已正式進入消費者視野，市場競爭焦點也從單純強調人工智慧（AI），轉向如何將AI實際應用在車輛上，進一步改變產品體驗與產業競爭模式。整體來看，未來汽車發展將圍繞電動車、消費行為、車聯網與SDV四大面向，品牌競爭關鍵則回到產品品質與使用體驗。

勤業眾信汽車產業負責人暨科技與轉型顧問服務執行副總經理洪吉維表示，2026年汽車產業的關鍵，在於如何在轉型速度與消費者期待之間取得平衡，在電動化持續推進下，混合動力車成為兼顧成本與減碳的過渡解方；同時，透過遠端更新（OTA）與AI個人化功能，可強化使用體驗並提升顧客忠誠度。不過，車聯網發展也必須兼顧資料隱私與使用信任，確保安全與透明，才能建立長期品牌價值。

在電動車發展方面，全球消費者對電動車的需求維持穩定，大約落在四成至五成之間，與前一年差異不大。不過，各市場之間差異明顯，部分地區仍偏好傳統燃油車，而純電動車的接受度也不一致。隨著消費者回歸理性，開始更重視購車負擔、充電便利性與實用性，混合動力車逐漸成為多數人的折衷選擇。此外，不同地區的充電支付方式也出現差異，歐美偏好信用卡，中國大陸以App為主，印度則多採QR Code支付。

在消費行為方面，多數消費者購車前會主動蒐集資訊，比較不同車款特色，顯示決策過程愈來愈理性。同時，部分市場對於「不透過經銷商、直接向車廠購車與投保」的接受度提升，其中印度與中國大陸有超過七成消費者表達興趣，德國與日本則約三成。在品牌忠誠度上，日本最高達51%，而東南亞、中國大陸與印度則因首次購車族較多，品牌轉換率相對較高。整體而言，影響購車決策的前三大因素仍是產品品質、車輛性能與價格，廣告與贊助影響力相對有限，消費者更重視價格透明、優惠條件與實際試駕體驗。

車聯網方面，調查顯示多數市場有超過五成消費者願意付費購買與安全相關的功能，例如緊急救援、行人偵測與防盜追蹤等。不過，隨著車輛連網程度提高，消費者對資料隱私的疑慮也同步升高，對於位置、駕駛行為及車內影像等資料是否被蒐集與共享，普遍持審慎態度。洪吉維建議，車廠在導入車聯網功能時，應同步強化資安管理，例如參考ISO/SAE 21434標準，並配合聯合國UN R155與UN R156等規範，調整企業的資安與風險控管策略，以符合國際要求。

在SDV發展方面，消費者整體持正面態度，尤其看好AI個人化功能與OTA帶來的持續升級體驗。新興市場如印度、中國大陸與東南亞的接受度明顯高於美國、德國與日本等成熟市場，且多數消費者願意為OTA付費，透過軟體更新延長車輛使用年限約一至三年，也為車廠創造新的軟體收入來源。此外，雖然目前多數人仍以智慧型手機為主要數位工具，但在南韓、印度與中國大陸，已有較高比例消費者認為車內數位系統的重要性提升，顯示車內數位體驗正逐步升級。

電動車

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