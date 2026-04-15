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燃油成本壓力高航空業者傳減班因應 陳世凱：整體影響僅0.3%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中東情勢持續動盪引發全球能源危機，國際航空燃油價格自今年2月底以來持續飆漲。傳出有部分航空公司開始減班，對此，交通部長陳世凱15日表示，國際航線普遍設有燃油附加費機制，因此整體衝擊相對有限，但確實有部分航空公司減班，但比例不達2%，至於實際影響整體航班約僅0.3%，影響程度相當低，多數旅客並未受到明顯影響。

油價飆升成本劇增燃油附加費大幅調高受中東地緣政治衝突影響，國際布蘭特（Brent）原油現貨價格在4月7日一度觸及每桶132.49美元，較戰前大漲84% 。油價狂飆直接衝擊航空公司營運成本，交通部指出，國內航線航空油價已漲至每公升新台幣44.2元，漲幅達116% 。

陳世凱指出，在航空營運方面，近期國際油價波動確實對業者造成影響，不過，國際航線普遍設有燃油附加費機制，因此整體衝擊相對有限。目前確實有部分航空公司進行減班，但比例不到2%，實際影響整體航班約僅0.3%，影響程度相當低，多數旅客並未受到明顯影響。

至於國內航線，陳世凱提到，政府政策仍以穩定票價為原則，因此票價不會因油價波動而調整，目前航班運作亦維持正常，未受到影響。

另外，對於海運部分，港務公司總經理王錦榮也提到，我國目前影響不大，主要是我國與中東往來的航線僅兩條，貨運部分影響不大，不過確實運價有上漲的狀況，至於在能源運輸部分，原油部分存量都還足夠，主要是LNG部分比較需要留意，不過能源署都有持續盤點中。

壓力 交通部 航線

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