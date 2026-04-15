安特羅腸病毒疫苗 七年保護力達94.7%

國光生技（4142）與子公司安特羅生技（6564）15日宣布，兩公司日前舉辦專家會議，針對腸病毒疫苗台灣與越南三期臨床試驗長期追蹤成果進行深入學術交流，會中最受矚目的是腸病毒疫苗受試者於完整接種後七年，保護力仍達94.7%，顯示安特羅腸病毒疫苗接種兩劑後可提供長效且穩定的免疫保護，驗證疫苗在六歲以下幼童高風險成長階段預防重症與死亡的研發初衷，亦符合公共衛生防疫需求。

安特羅生技指出，累積的臨床實證數據已證實安特羅腸病毒疫苗的保護力持久性與一致性。越南二年追蹤保護力達100%及台灣七年維持94.7%，相關三期長期追蹤結果將送交主管機關申請仿單變更，並規劃發表於國際期刊進行同儕審查，作為台灣及東南亞腸病毒流行區的重要學術依據，進一步強化疫苗在預防腸病毒重症上的關鍵角色。

安特羅生技總經理張哲瑋表示，台灣七年長期保護力研究自三期試驗完成後即展開，透過上市後追蹤，成功回訪六成以上受試者，結果顯示完整接種後仍具高度保護力；而疫情較活躍的越南地區，二年追蹤亦呈現100%保護力，兩地結果趨勢一致，顯示疫苗在六歲以下高風險族群中可提供穩定且持續的防護。此成果不僅讓研發團隊與臨床專家深感振奮，也進一步強化推動疫苗於亞洲流行區應用的信心。

整體而言，專家會議結論一致認為，腸病毒疫苗可於幼兒感染風險最高的關鍵階段提供長效免疫保護，顯著降低腸病毒A71型所引發的重症與死亡風險，同時減少醫療資源負擔與群聚感染機會，對提升整體公共衛生防疫效益具有重要意義。

在第一線臨床觀察方面，新北中和和幼診所院長沈志龍醫師指出，具長期保護力的疫苗能在幼兒最易感染的年齡階段提供穩定防護，不僅有效降低重症與併發症風險，也減輕家長反覆就醫的壓力與焦慮；從基層醫療實務來看，此類疫苗有助提升家長接種意願，並進一步強化社區整體防疫韌性。