王品線上舉辦語感大會考、沈春華任主考官 周冠軍可得17,000點美食金

正值期中考季，王品集團應景舉辦「全民一起好好吃 語感大會考」線上活動，考期自即日起至5月17日，由資深主播沈春華擔任主考官，透過音調選擇題、聽力語境題和綜合挑戰題考驗應試者，凡完成所有關卡，即可獲得限量參加獎瘋點數50點。每周積分排名第一名，並註冊成為「王品瘋美食」會員後，可獲得17,000點瘋點數，1點可折抵消費1元，等同送出價值17,000元的王品美食金，本次活動預計發出200萬點瘋點數，邀請全民一起好好吃。

王品集團推出全新標語「一起好好吃」，乘載集團核心價值。「一起」代表集團與消費者之間的連結，包含集團夥伴為提供更好的餐點和服務並肩同行；「好好」代表集團對食材和品質的堅持。「好好吃」更是對生活的重視，透過好好吃一頓飯，在忙碌日常中撥一段喘息時間給自己，或與同桌親友、商業夥伴以美食建立有溫度的連結。

為考驗玩家語感，第一關「音調選擇題」以常見破音字「好」出題，讓玩家為句子中的「好」找出正確發音；第二關「聽力語境題」，透過聆聽對話內容，判斷出符合答案語境的選項；最後一關「綜合挑戰題」考驗「一起、好、好、吃」的節奏踩點是否準確，隨著速度越來越快，挑戰玩家手指敏捷度，同時邀請知名的甘比亞Youtuber黑龍獻「聲」出題，增添互動趣味，讓好學的人好好學發音。

即日起至5月17日凡完成活動，玩家可獲得參加獎50點瘋點數，限量33,000份，周周結算遊戲積分排名，前2-100名可獲得200-900點，周冠軍獨得17,000點，活動走期共5周，代表將誕生5位遊戲強者，1點可折抵消費1元，等於送出價值17,000元的王品美食金，可免費爽吃20客西堤經典主餐或10客肉次方1,598元套餐，用點數爽吃王品旗下20個餐廳品牌的美味好料。