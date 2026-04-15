捷運三鶯線通車在即 信義房屋觀察：北大特區關注度提升

新北市重大交通建設再添利多，捷運三鶯線預計於今年6月正式通車，改善三峽、鶯歌地區長期以來的通勤瓶頸。信義房屋專家觀察，隨著交通利多逐步發酵，三峽北大特區房市也出現變化，新建案單價已站上6字頭，市場關注度明顯升溫。

信義房屋三峽學勤店專員陳易揚指出，三峽北大特區過去最大痛點在於「交通不便」，區域內工作機會有限，多數居民需通勤至板橋、新莊、桃園甚至台北市上班，長期仰賴公車或自行開車。

「過去從三峽開車到板橋，塞車時間動輒40到50分鐘，到台北市車程則需要拉長至一個半小時」陳易揚表示，三鶯線通車後，將有效分散通勤人潮，減少對公路系統的依賴，也讓居民有更穩定的通勤選擇。

除了改善通勤問題，捷運開通也有望活化區域機能。北大特區屋齡多落在15至20年，生活機能完整但休閒娛樂選擇相對有限。未來捷運串聯後，不僅居民可更便利前往雙北核心區域，外地民眾也能透過捷運輕鬆造訪三峽老街，形成一日生活圈，進一步帶動人流與商機。

北大特區近年價格維持穩定。陳易揚指出，2024年區域房價一度來到相對高點，兩房單價普遍落在5字頭，但之後呈現「抗跌也抗漲」的盤整格局，主因在於缺乏產業進駐與新案供給有限。不過，隨著三鶯線即將通車，新案價格已逐步突破至6字頭，顯示市場對交通題材仍具信心。

目前市場主力產品中，兩房含車位總價約落在1500萬元上下，單價約45至50萬元；三房產品則多在2000萬元上下；若預算拉高至3500萬元，甚至有機會入手大坪數四房產品，單價仍可落在4字頭初期，具備一定價格優勢。

陳易揚表示，附近重劃區新案少有60坪以上建案，但北大特區內60坪以上甚至70坪以上產品不在少數，可以用相對合理的單價，買到大坪數、社區質感佳的住宅，對於重視居住品質的換屋族來說很有吸引力，吸引不少高資產族群進駐。

北大特區過去以外來客為主，占比高達九成，多為看中價格相對親民與學區優勢而來。陳易揚觀察鄰近土城新案價格已站上7字頭，捷運站周邊也普遍落在6字頭以上，使部分預算有限的購屋族轉而選擇三峽北大特區，而土城頂埔一帶的科技業員工，也因通勤距離相對接近，會選擇在此購屋。

北大特區房市整體呈現「量穩價穩」格局，交易量不大但社區入住率高達95%，隨著三鶯線通車在即，交通機能逐步補齊，預期將吸引更多通勤族與外來客進場，為區域房市注入新一波動能。