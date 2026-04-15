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新北群募輔導計畫助攻 導入「AI工具應用」、「品牌推廣」雙軸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今年度群眾募資輔導計畫徵件，導入「AI工具應用」與「品牌推廣」雙軸輔導機制，設置顧問團隊提供一對一諮詢服務。圖／新北市經發局提供
今年度群眾募資輔導計畫徵件，導入「AI工具應用」與「品牌推廣」雙軸輔導機制，設置顧問團隊提供一對一諮詢服務。圖／新北市經發局提供

新北市經發局2020年起推動「群眾募資輔導計畫」，成功輔導85組團隊，募資金額破2.45億元。今年以「新北匯力 品牌出航」為主軸，首度導入「AI工具應用」與「品牌推廣」雙軸輔導機制，協助企業從產品開發邁向品牌經營，並設置專業顧問團隊提供一對一諮詢服務。

新北市經發局長盛筱蓉說，新北市群眾募資輔導計畫持續協助企業從產品開發邁向市場驗證，進一步建立品牌競爭力。今年將甄選6組具原創性、結合AI應用或永續設計概念之的商品或服務進行深度輔導，提供AI工具應用、品牌推廣、行銷策略及資源媒合等多元支持，協助企業強化市場布局。

今年因應AI應用趨勢，強化「AI數位助攻」，引導企業運用AI工具快速產出行銷視覺與文案素材，並結合社群經營策略，提升品牌曝光與消費者互動，擴大市場影響力。

盛筱蓉說，今年除深度輔導，也提供「AI工具應用」與「品牌推廣支持」，亦規畫「品牌推廣培訓課」及「輔導座談會」，協助業者從產品定位到市場行銷，全面提升業者商業化能力。針對完成募資上架的團隊，市府加碼提供總市值5萬元的廣告投放資源，並由專業顧問協助規畫行銷策略，加速品牌擴散。

昨天說明會上，邀請去年入選團隊「禾萬設計工作室」分享創意靈感、募資實戰經驗，從產品開發、品牌塑造到行銷策略，提供具體操作心法。經發局說明，歷年入選團隊除募資成果外，也持續透過推薦展會參與及商業媒合等資源協助拓展市場。以2023年入選團隊為例，「手手企業社」獲推薦參加2025年台灣文博會，「點通科技」成功進駐新北青創寶高數位基地，持續拓展市場版圖。

新北市經發局持續推動「群眾募資輔導計畫」，提供「AI工具應用」與「品牌推廣支持」，協助業者從產品定位到市場行銷，全面提升業者商業化能力。圖／新北市經發局提供
新北市經發局持續推動「群眾募資輔導計畫」，提供「AI工具應用」與「品牌推廣支持」，協助業者從產品定位到市場行銷，全面提升業者商業化能力。圖／新北市經發局提供

新北市經發局持續推動「群眾募資輔導計畫」，提供「AI工具應用」與「品牌推廣支持」，協助業者從產品定位到市場行銷，全面提升業者商業化能力。圖／新北市經發局提供
新北市經發局持續推動「群眾募資輔導計畫」，提供「AI工具應用」與「品牌推廣支持」，協助業者從產品定位到市場行銷，全面提升業者商業化能力。圖／新北市經發局提供

新北經發局長盛筱蓉說，「新北市群眾募資輔導計畫」協助企業從產品開發邁向市場驗證，建立品牌競爭力，提供一站式輔導，陪伴團隊從創意萌芽到成功上架募資平台。圖／新北市經發局提供
新北經發局長盛筱蓉說，「新北市群眾募資輔導計畫」協助企業從產品開發邁向市場驗證，建立品牌競爭力，提供一站式輔導，陪伴團隊從創意萌芽到成功上架募資平台。圖／新北市經發局提供

團隊 新北

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