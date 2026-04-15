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2026裝修新制限制開工？國土署緊急澄清：規定沒改

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房屋裝修示意圖。（取材自unsplash.com@Jessica Hearn）
房屋裝修示意圖。（取材自unsplash.com@Jessica Hearn）

針對外界誤傳「2026年裝修新制將上路、民眾將無法自行決定裝修開工」的說法，內政部國土署澄清，相關內容與事實不符，目前政府僅在研擬室內裝修定型化契約草案，目的是降低裝修糾紛、打擊不法業者，現行申請程序與規定完全沒有改變，民眾仍可依既有制度辦理裝修。

國土署指出，現階段全國已登記的室內裝修業者約有1.7萬家，專業技術人員約3.3萬人，但近年裝修糾紛頻傳，尤其「裝修蟑螂」問題嚴重，常見手法包括先以低價吸引民眾簽約，施工過程再不斷追加費用，甚至收取高額訂金後直接失聯，導致工程停擺、民眾損失金錢，甚至衍生後續民事訴訟。

因此，國土署依據消費者保護法，著手研擬「建築物室內裝修設計委託及工程承攬定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，希望透過契約規範，從源頭保障消費者權益、降低履約爭議，不過該草案目前仍在研議階段，尚未正式公告，也不影響既有申請流程。

國土署提醒，民眾在簽訂裝修契約前，應先到「全國建築管理資訊系統入口網」查詢業者與技術人員資格，確認為合法業者後再簽約，降低受騙風險。同時，內政部也已提供多種室內裝修契約書範本，供民眾與業者使用，協助雙方明確約定權利義務，避免後續爭議。

若不幸遇到裝修糾紛或疑似不法行為，國土署建議，民眾可撥打1950消費者服務專線，或透過行政院消保會網站提出申訴，以保障自身權益。

國土署 施工 內政部

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