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蘆洲海砂屋獲新北防災都更2.0首案核定 可拿建築容積1.5倍獎勵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北蘆洲區光華段965地號建物因氯離子含量過高導致結構受損，屋齡老舊，影響居住安全，具備重建急迫性。圖／新北住都中心提供
新北蘆洲區光華段965地號建物因氯離子含量過高導致結構受損，屋齡老舊，影響居住安全，具備重建急迫性。圖／新北住都中心提供

新北蘆洲區光華段965地號建物因氯離子含量過高導致結構受損，屋齡老舊，影響居住安全，具備重建急迫性。近日獲市府核定公告，此案成為「防災都更2.0」政策推動下的首宗案例，新北住都中心正加速推動民間自主更新機制，在政策支持與專業輔導下，希望能翻轉更多老舊社區命運。

新北住都中心說，該基地原有建物在社區住戶凝聚共識後，決定以自主更新方式辦理，由新北住都中心進場提供全案管理服務。此案中心從前期的規畫整合、審議程序到後續的工程管理監管，全程協助社區克服繁瑣流程，讓原本整合難度極高的自主更新得以有效推進。

更新後，建築規畫將興建兩棟地上16至17層、地下4層的大樓。為落實居住品質與永續環境理念，預計取得「銀級綠建築標章」及「新建住宅性能評估結構安全性能第三級」，全面導入耐震設計與節能設施，不僅提升建築整體的結構強度，透過退縮建築空間優化周邊人行環境，同步帶動區域都市景觀整體升級。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，該案成功關鍵在於地主團結有共識，並申請新北市政府「防災都更2.0」專案，得以原建築容積1.5倍獎勵重建，這類利多政策有效降低了住戶自主推動更新的財務門檻與時間風險，顯著提升執行效率。他強調，政策助攻搭配專業團隊輔導，已大幅提高民間自主更新的可行性。

錢奕綱說，新北住都中心將持續推動自主都更，深入第一線提供全案管理及都更專業諮詢服務，協助更多面臨居住安全威脅的老舊社區完成轉型。

新北蘆洲區光華段965地號建物因氯離子含量過高導致結構受損，屋齡老舊，影響居住安全，具備重建急迫性。圖／新北住都中心提供
新北蘆洲區光華段965地號建物因氯離子含量過高導致結構受損，屋齡老舊，影響居住安全，具備重建急迫性。圖／新北住都中心提供

新北蘆洲區光華段965地號建物因氯離子含量過高導致結構受損，屋齡老舊，影響居住安全，具備重建急迫性。圖／新北住都中心提供
新北蘆洲區光華段965地號建物因氯離子含量過高導致結構受損，屋齡老舊，影響居住安全，具備重建急迫性。圖／新北住都中心提供

更新後，建築規畫將興建兩棟地上16至17層、地下4層的大樓。圖／新北住都中心提供
更新後，建築規畫將興建兩棟地上16至17層、地下4層的大樓。圖／新北住都中心提供

都更 屋齡 新北

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