安成生 AC-203治單純型遺傳性表皮 分解性水皰症二/三期臨床收案完成

安成生技（6610）14日宣布，開發中新藥 AC-203 用於治療罕見疾病「單純型遺傳性表皮分解性水皰症」（epidermolysis bullosa simplex，EBS，俗稱泡泡龍症）的全球二／三期臨床試驗，已於14日納入最後一位受試者，完成總共81位受試者收案，目標於2026年底前公布主要療效指標之解盲數據。

安成生技表示，本試驗為隨機、雙盲且與安慰劑對照之臨床試驗，試驗期程為40周(含療效指標分析與長期安全性追蹤)。隨著第81位受試者正式進入臨床程序，安成生技將依計畫確實執行後續臨床與數據統計作業，並嚴格管控全球各試驗中心之執行品質，以確保臨床數據之完整性與可靠性。

本試驗預計於2026年年底前完成主要療效指標之評估，並對外公布解盲結果。若本試驗解盲成功，安成生技將立即啟動與美國食品藥物管理局FDA及歐洲藥品管理局EMA的新藥上市前諮詢會議（Pre-NDA meeting）的準備工作。