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大師論壇5月12日登場／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特 解析「創造性破壞」

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）。郝伊特／提供
2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）。郝伊特／提供

經濟日報、兆豐金控共同主辦「2026大師論壇」將於5月12日登場，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt） 來台，他將以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，將是一場豐富的知識饗宴。

郝伊特現為美國布朗大學社會科學榮譽教授，他在2025年與莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe Aghion）共同獲得諾貝爾經濟學獎，以表彰他們「闡釋創新驅動的經濟成長機制，為理解現代經濟繁榮提供了新的理論基礎」，其研究聚焦於技術進步、創新與制度如何推動長期經濟增長。

本次大師論壇由經濟日報、兆豐金控（2886）共同主辦，台新新光金控（2887）、富邦金控（2881）、富蘭克林華美投信、亞洲大學協辦。

郝伊特是全球創新、顛覆和經濟成長領域最具影響力的人物之一。他改變了經濟學家和領導者對繁榮引擎的理解：並非資本的穩步累積，而是一個持續不斷「創造性破壞」的過程，在此過程中，新技術和新理念不斷取代舊技術和舊理念。

郝伊特長期深耕創新經濟學與內生成長理論，其學術貢獻深刻影響全球對「創新、制度與長期經濟成長」的理解，在全球產業轉型與科技變革浪潮中，具有高度指標意義。

郝伊特與阿吉翁共同進行的突破性研究，建立了「熊彼特成長模型」（Schumpeterian model of growth），這一框架目前已被各國政府、中央銀行及企業廣泛採用，用以理解創新如何驅動生產力、重塑競爭格局並重新定義產業。

去年台灣央行曾在諾貝爾經濟學獎得主揭曉後，分享郝伊特等人的研究與影響。央行指出，AI、綠色轉型與能源科技蓬勃發展的時代，「創造性破壞」的力量無所不在，真正挑戰不在於避免破壞，而是如何讓每次破壞都成為企業轉型與升級的契機。

美國總統川普上任以來，啟動一波波關稅戰。郝伊特曾表示，貿易戰會縮小市場規模並抑制創新，試圖讓製造業回流美國也許有政治效果，但不是好的經濟政策。

AI浪潮被視為近年人類史上最重要的創造性破壞之一，郝伊特亦曾對AI發表看法，認為AI潛力無窮，但尚無從得知它會帶來什麼後果，可能摧毀其他工作或取代人力，必須受到規範。

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