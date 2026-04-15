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歐盟最新鋼鐵防衛措施進一步升級 不利低價鋼品銷售
全球鋼鐵市場出現重大變數。歐盟最新鋼鐵防衛措施進一步升級，大幅削減免稅鋼鐵配額47%，並將超額進口關稅由25%提高至50%。業內認為，這對台灣鋼鐵產業鏈而言多空參半。
業內指出，歐盟限制進口鋼材，勢必重新洗牌全球鋼材貿易流向，並直接衝擊台灣鋼鐵產業的出口與價格結構，對低價鋼品領域將形成壁壘，但對加強精緻鋼材的中鋼（2002）則相對有利。
中鋼業務助理副總陳威廷指出，歐盟提高鋼鐵進口關稅並大幅縮減免稅配額，顯示主要市場對產能過剩與低價競爭的防衛態度明顯升高，鋼鐵貿易正加速朝區域化發展。短期而言，歐洲市場門檻提升，確實增加出口難度，但也有助抑制價格失序，穩定區域行情。
中鋼專家表示，台灣原本就是歐盟鋼材供應來源之一，一旦銷歐鋼材免稅配額縮減47%，超過額度的部分關稅提高至50%，等同於出口門檻瞬間大幅提高，這種情況下對熱軋、冷軋以及一般結構鋼與部分螺絲線材等造成衝擊，主因在於這些產品基本上都屬於低價競爭型產品，尤其當關稅變成50%，價格優勢直接被吃掉。
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