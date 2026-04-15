汽車零組件大廠東陽 Q1每股賺2.02元

台灣連鎖餐飲產業邁入新賽局，「千店大戰」引爆。揚秦昨（14）日舉辦麥味登第1,000店記者會，宣布達標，繼八方雲集之後，成為少數以台灣市場為主、單一市場達千店規模的連鎖品牌，也象徵本土餐飲業從過去分散經營，走向以規模與體系決勝的新賽局。

2026-04-15 01:53