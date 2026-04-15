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汽車零組件大廠東陽 Q1每股賺2.02元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（14）日公告2026年3月自結合併稅前盈餘4.85億元，每股稅前盈餘 0.82元，創歷年單月同期第三高；首季自結累計合併稅前盈餘11.88億元，累計每股稅前盈餘2.02元，創同期累計第三高。

東陽指出，雖客戶庫存回補動能逐漸浮現，但相較去年4月關稅調整前仍偏保守，在銷美關稅尚未正式調降前，客戶為避免關稅成本風險而延遲下單，面對環境不確定與挑戰，東陽持續深耕本業，強化核心競爭力，並期盼政策環境能早日明確、回歸穩定。

東陽指出，3月仍為傳統旺季，今年因為輸美汽車零組件關稅將降而未降，美國市場的客戶端下單非常謹慎，庫存水位極低，多數仍在等候關稅調降之後才會積極補庫存。在美國客戶下單保守之下，東陽首季的獲利表現仍然不錯，仰賴非美市場的表現。

關稅 東陽 輸美

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