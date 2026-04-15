歐盟鋼鐵關稅喊提高至50% 免稅額度同步大砍47% 世界鋼鐵協會下修全球需求

歐盟將把對外國鋼鐵課徵的關稅稅率加倍至50%，同時也把免稅鋼鐵的額度大砍47%，希望藉此保護歐盟各國的鋼鐵產業，避免來自中國大陸等地的廉價鋼鐵湧入歐盟市場。

在此同時，世界鋼鐵協會（WSA）下修全球今年對鋼鐵的需求，部分原因在於伊朗戰爭抑制中東地區對鋼鐵的需求。

歐盟各國政府與歐洲議會代表於13日深夜達成協議，將鋼鐵的進口關稅稅率提高至50％，並對免稅鋼鐵額度大幅削減了47%。現行鋼鐵關稅相關規定預定6月底結束，超過免稅配額的鋼鐵，目前關稅稅率是25％。

根據這項協議，歐盟進口鋼鐵的免關稅配額，將減少至每年1,830萬噸，等於回到歐盟在2013年的進口水準。

歐盟之所以以2013年作為基準，主要是那一年全世界鋼鐵生產過剩、市場開始失衡，而大陸當局大量補貼本國鋼鐵業者，如今大陸鋼鐵產量已占全球總產量一半以上。

歐盟所有進口鋼鐵的國家，都將實施上述新措施，僅歐洲經濟區成員國冰島、列支敦斯登和挪威除外。

這項議案將送交歐洲理事會及歐洲議會，正式批准後生效施行。

此外，世界鋼鐵協會14日下修全球今年對鋼鐵的需求，部分原因在於伊朗戰爭抑制中東地區對鋼鐵的需求。根據WSA最新預測，今年全球鋼鐵需求為17.2億公噸，僅比去年成長0.3%，增幅低於去年10月預估的1.3%。

世界鋼鐵協會經濟委員會主席卡塞拉達表示：「我們預期，中東地區的衝突持續，將導致該區2026年的鋼鐵需求急劇下降，而在此之前，該區原本具備強勁的成長動能」；「2026年正轉向僅微幅成長的道路，看好2027年將出現更明顯的加速增長。」

該協會預估，明年粗鋼需求將成長2.2%，達到17.6億公噸。而全球最大的鋼鐵生產國中國大陸，受困於房地產與建築業遲未走出困境，今年產量預估將下降1.5%，2027年預估持平。

WSA在聲明中指出：「隨著房地產市場的結構性重組趨於穩定，我們預期大陸的鋼鐵需求可能會進入一段周期性的穩定平衡期。」

至於全球成長最快的主要鋼鐵市場印度，WSA預計其需求將維持強勁，今年成長7.4%，2027年更將大幅躍增 9.2%。