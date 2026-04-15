車用三展催動千億商機 鴻海、裕隆、華城、東元等參展

串聯汽車零配件、電動車與車用電子三大展覽的「360°MOBILITY Mega Shows」昨（14）日開展，千億商機上膛，外貿協會董事長黃志芳表示，中東地緣政治推升油價，讓電動車再受重視，貿協將舉辦150場媒合洽談會，替廠商爭取訂單。

三大展覽昨日開展由貿協董座黃志芳主持，他指出，因為美伊戰事導致短期內鋁等原料成本承受壓力，但長期將正面推動電動車、氫能車等新能源車發展。

此次大展，國內各大企業集團包括鴻海（2317）、和碩（4938）、裕隆（2201）、華城（1519）、東元（1504）等都參展搶單，業內指出，荷莫茲海峽開短期難開放，油價恐持續高漲，電動車暨相關車電、零配件千億商機將引爆。

外貿協會表示，本屆展會共吸引來自16個國家與地區、近900家廠商參展，展示範疇涵蓋汽機車零配件、電動車、自駕技術、氫能應用與智慧移動解決方案。三展吸引來自全球80個國家、逾2,000名國際買主與2,000多名國內買主，合計近5,000位買主參與。

指標參展企業涵蓋「整車與未來移動」、「電動與新能源」、「零組件與售後服務」、「資通訊與半導體」，以及「智慧座艙與自駕技術」等五大產業板塊，包括鴻海、中華汽車（2204）、Škoda、華城電能、東元電機、和碩、研華（2395）、怡利電子（2497）、神達數位等代表企業參與。

此外，氫谷動能公司展出取得歐盟及聯合國認證之國產氫能巴士、台日合資的Lean Mobility展出電動三輪車，均是首次於台灣大型公開展出。

在展區與參展陣容方面，本屆展覽透過AI CAR、電動車、車聯網、氫能應用、ESG Pavilion、車用零組件聯盟等主題展區，結合美國館及捷克館等國家館，串聯智慧化、電動化、淨零轉型、零組件升級與國際合作等關鍵面向，完整呈現移動產業由整車、系統、零組件到新能源應用的多元發展樣貌。

開展首日，「AI CAR主題館」與「氫能運用主題館」成為現場焦點，吸引眾多國內外買主與專業人士駐足交流。

黃志芳表示，全球移動產業正在快速轉型，台灣不只具備堅實製造實力，也在半導體、電子、資通訊與汽車創新等領域展現關鍵實力，成為國際信賴的重要夥伴。