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嘉義海淡廠環評初審通過

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為解決嘉義地區的AI與軍工產業用水，以及補上南科嘉義二期的台積電先進封測的用水需求，經濟部水利署南區水資源分署提出嘉義海水淡化廠興建計畫環境影響說明書昨（14）日通過專案小組初審，預計2032年完工後，每日產水規模達10萬立方公尺，將與再生水一同補上2041年6.6萬立方公尺的供水缺口。

水利署南區分署指出，嘉義海淡廠計畫場址位於布袋港區，目前港務公司針對外港填區（未填築）25公頃辦理環差作業，填海造陸施工作業預計於布袋環差通過後開始進行，預計在2029年6月中完成填築作業，海淡廠興建立即進入施工階段。規劃在嘉義海淡廠通過環評審查作業後，將提報行政院核定，預計於核定後70個月完成海淡廠興建，包含促參前置作業22個月、設計階段12個月及施工階段36個月，預估2032年完工產水。

參考前次初審會議結論，水利署南區分署補充，嘉義地區現況用水需求為32萬立方公尺，預計在納入大南方新矽谷與產業園區的用水成長後，2041年的需求量預估將來到42.4萬立方公尺。在供水部份，現況供水規模為35.8萬立方公尺，包括自有水源21萬立方公尺與自雲林與台南調度支援的14.8萬立方公尺，規劃在納入新興水源設施11.95萬立方公尺後，2041年供水將來到47.75萬立方公尺。

在南科嘉義二期、以及嘉義地區的AI與軍工產業用水成長需求增加，若不增加新興水源設施，預計在2041年將產生6.6萬立方公尺的供水缺口。水利署南區分署指出，除了嘉義海淡廠10萬立方公尺的產水規模，再生水的部分也將擴大縣治0.54萬立方公尺與科學園區自建1.41萬立方公尺，作為新興水源。

最後專案小組決議通過初審，另因應極端氣候，建議水利署，評估鹵水再利用示範之可行性。

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