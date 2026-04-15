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中鼎私募 三大集團注資

經濟日報／ 記者朱曼寧劉芳妙任君翔／台北報導

中鼎（9933）辦私募，大咖相挺。中鼎集團昨（14）日宣布，透過私募方式引進台達電、台聚與旗下亞聚、大亞集團等作為策略性投資人，私募價格為每股35.48元，對照昨日收盤價34.65元，微幅溢價2.3%，是台股私募案中罕見的溢價情況，募資總額約16億元。其中，台達電為此次最大應募人（近10億元）。

中鼎表示，將藉此次私募，達成指標性的戰略聯盟，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

根據公告，台達電以每股35.48元參與中鼎私募股權認購，合計斥資9.99億元，取得2,818萬股，約2.98%股權，成為中鼎此次私募案應募人最大咖。

另外，大亞以每股35.48元取得8,455,000股，共2.99億元；台聚與亞聚各自認購4,230,000股，兩者合計認購8,460,000股；依每股私募價格35.48元計算，合計認購金額約3億元。

中鼎表示，面對全球減碳浪潮與AI算力爆發，引進具備高度技術互補性的夥伴，將全面提升中鼎在AI基建及循環經濟等領域的技術門檻與獲利能力，並期攜手同盟從資料中心（Data Center）走向AI算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。

中鼎指出，將藉由在台灣成功執行兩個國際知名資料中心的經驗，輔以跨領域工程能力與豐富的海外經驗，領軍進入美國、印度及東南亞等國家，結合台達電在電源及散熱的研發實力與系統整合技術，為AI資料中心提供高效可靠的基礎設施，並提供微電網、智能製造、智慧建築等領域的整體解決方案與全方位服務。

大亞集團是中鼎長期策略夥伴，早已是中鼎供應鏈CAP的一員，考量AI發展的大量用電需求與中東重建商機，雙方合作將使中鼎在最高品質電力電纜供貨無虞，且能強化成本控制，精準對接國家級大型基礎建設。

台聚集團也是長期以來合作夥伴，為其提供全球建廠服務，台聚集團目前致力於開發前瞻低碳環保「高值化材料」，可降低碳足跡。

中鼎強調，此次策略聯盟，不僅是跨產業技術的鏈結，更是在全球市場彰顯長遠成長潛力、加速邁向工程科技新紀元的重要契機。

東南亞 中東 台聚

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