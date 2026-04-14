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福貞-KY 今年營收挑戰百億新高 有望躋身台資製罐第一大廠

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
福貞各廠區已完成智聯網的建置，可隨時掌控生產進度與產線運作現況。記者宋健生／攝影
福貞各廠區已完成智聯網的建置，可隨時掌控生產進度與產線運作現況。記者宋健生／攝影

福貞-KY（8411）受惠終端市場需求回溫，加上產能持續開出、以及跨入寵物罐等高毛利產品，法人估，今年營收有望突破百億大關、創歷史新高，同步轉虧為盈，並超越大華、吉源，躋身台資製罐企業大第一廠。

針對今年製罐產業景氣展望，福貞執行副總經理兼發言人李毓嵐指出，整體啤酒等酒精類即飲市場穩定成長，尤其中國大陸啤酒罐化率成長排名全球第一，加上茶、咖啡等咖啡因類飲品及果味飲品也都有雙位數增長，帶動集團接單出貨穩健升溫。

目前，福貞接單能見度看到六個月以上，因應客戶訂單需求，福貞決投資人民幣2,000萬至2,500萬元，在山東廠新增一條三片罐高速生產線，預計趕在第4季出貨旺季投產，初估一年可再增加5,000萬至1億支罐的產能。

福貞自結第1季合併營收27.26億元、年增23.8%，改寫單季營收歷史新高；大華第1季合併營收22.62億元、年增15.1%，為近六個季度以來高點；吉源第1季合併營收10.12億元、年增55.5%，為近九個季度以來高點。

福貞目前在中國大陸福建、陝西、河南、湖北、廣東、永定、山東及台灣新竹等八地擁有十座生產工廠，去年合計生產45億支罐，主要客戶包括王老吉、旺仔、泰山、愛之味、統一、伊利、椰牛、銀鷺、康之味、康師傅、青島啤酒、可口可樂等。

福貞近幾年積極推動智慧自動化生產，各廠區並完成智聯網建置，可隨時掌控生產進度與產線運作現況，大幅提升生產效率與節省成本；另外，因應毛小孩商機蓬勃發展，集團也跨入高毛利的寵物罐等客製化罐生產。

李毓嵐指出，在中國大陸發布擴大服務消費的政策驅動下，將有助內需消費動能回升，對集團可形成中長期營運支撐。隨著陝西廠、永定廠產能持續開出，以及山東廠將新增高速產線，預估今年集團製罐目標為50億支、年增11.1%。

針對中東戰事導致鐵、鋁等原物料價格上揚，福貞也決定在第2季調漲產品售價，平均調幅約10%上下，有助於帶動毛利提升。

展望第2季，隨著中國五一假期與端午連假到來，預期將帶動消費需求，加上夏季高溫來臨，推升罐裝飲品需求成長，帶動二片式鋁罐出貨動能逐漸增溫。

法人估，福貞第2季可優於去年同期，力拚與上季持平；下半年則進入傳統旺季，營運逐季增溫，全年營收有望突破百億大關，躋身台資製罐第一大廠，每股稅後純益有機會挑戰1元。

福貞執行副總李毓嵐展示全新的智慧自動化製罐生產線，可大幅提升生產效率，今年總產能目標上看50億支罐。記者宋健生／攝影
福貞執行副總李毓嵐展示全新的智慧自動化製罐生產線，可大幅提升生產效率，今年總產能目標上看50億支罐。記者宋健生／攝影

營收 中國大陸

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