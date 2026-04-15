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亞洲生技大會媒合場次倍增 將逾1萬場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞洲生技大會今年盛況空前，主辦單位台灣生物產業發展協會表示，今年無論在商機媒合、國際參與及區域合作規模上皆比往年擴大，顯示亞洲已成為全球生技產業關注的新市場，也大幅提升台灣在全球的能見度。

值得注意的是，今年大會媒合邀約場次將較去年倍增、突破1萬場，展覽規模達2,200個攤位，國家館與區域合作論壇參與國亦超過20國。

在大會重點方面，主辦單位表示，五天的活動將從「AI加速」與「供應鏈重組」、「投資」等面向，探討生技產業未來發展方向。

大會主席李鍾熙表示，今年大會將延續「亞洲觀點」的重要定位，期望透過亞洲創新案例，向全球展現區域研發能量。例如台灣近年推動TPMI大型精準醫療計劃成果，已受到國際關注，未來與生醫數據整合，更將帶動台灣生技產業能量在國際發光。

另一方面，針對全球高度關注的供應鏈議題，台灣生物產業發展協會理事長劉理成指出，近年地緣政治衝突與原物料波動，使醫藥供應鏈面臨前所未有的挑戰，供應穩定性已從經濟議題上升至戰略與安全層級。

他表示，現代生技製程大量依賴特殊材料與一次性設備，這些關鍵資源若受國際情勢影響，將直接衝擊藥品生產。因此，各國近年紛紛推動「醫藥韌性」政策，建立關鍵藥品在地製造能力，以降低對外依賴。

劉理成指出，台灣亦已推動相關計畫，針對血液製劑及生物相似藥等關鍵項目建立本土生產能力，確保醫療體系穩定運作。他強調，未來供應鏈布局必須兼顧安全與韌性。

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