AI 系統+會員經濟 麥味登拓點關鍵

揚秦（2755）旗下「麥味登」全台門市突破1,000家，帶動品牌邁入規模化經營新階段，其背後支撐關鍵，不僅是展店速度，還包括會員經濟與AI營運系統逐步成形。

揚秦董事長卓靖倫表示，目前集團APP會員數約140萬人，LINE會員數約164萬人，透過APP點餐、桌邊掃碼及外送平台等數位管道所帶動的消費金額，占門市整體營收比重已趨近六成，顯示會員經營與數位點餐已成為主要營運動能。

在數據累積基礎上，揚秦全面導入AI應用，串聯總部、加盟主與消費者三端系統，並透過資料中台整合，導入AI Agent機制，應用於訂貨、庫存調度、安全庫存優化及精準行銷等場景。現場人員可透過手機或系統查詢，即時取得製程SOP與營運資訊，提升門市作業效率。

在管理端，AI系統亦導入督導機制，每位督導可同時管理約60至70家門市，系統會依據數據自動提供營運提醒與異常預警，協助即時調整策略，提升整體管理效率。

此外，麥味登也推動多店經營模式，透過跨店調貨與彈性庫存配置，降低單店備貨壓力，提升整體營運效率。隨著會員規模與AI應用持續深化，揚秦逐步從傳統連鎖餐飲，轉向以數據驅動的營運模式，為後續展店與規模擴張奠定基礎。