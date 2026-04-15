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連鎖餐飲業 火爆千店大戰 繼八方雲集 揚秦麥味登也達陣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
揚秦旗下麥味登突破千店，下一階段以「每萬人一店」作為長期發展指標。聯合報系資料照
揚秦旗下麥味登突破千店，下一階段以「每萬人一店」作為長期發展指標。聯合報系資料照

台灣連鎖餐飲產業邁入新賽局，「千店大戰」引爆。揚秦（2755）昨（14）日舉辦麥味登第1,000店記者會，宣布達標，繼八方雲集之後，成為少數以台灣市場為主、單一市場達千店規模的連鎖品牌，也象徵本土餐飲業從過去分散經營，走向以規模與體系決勝的新賽局。

盤點目前國內市場上店數達千店規模的餐飲品牌，包括瑞麟美而美、弘爺漢堡、麥味登及八方雲集；站上500店以上的則有清心福全、50嵐、早安美芝城、星巴克、路易莎等連鎖品牌。

不過，瑞麟美而美及弘爺漢堡多屬早期加盟體系延伸，部分門市仍沿用既有招牌，品牌與營運管理相對分散；相較之下，麥味登與八方雲集則屬由總部統一管理、具備中央廚房與供應鏈支撐的連鎖體系。

揚秦董事長卓靖倫指出，隨著麥味登突破千店，下一階段目標將朝2,000店邁進，並以「每萬人一店」作為長期發展指標，亦即未來全台約可支撐2,000家以上規模。

卓靖倫表示，隨著商圈發展與人口移動，展店策略也持續調整，目前每年約新增100至150家門市，並聚焦六都新興重劃區與人流匯聚據點，包括青埔、八德、淡水灣區及北士科等區域，同時也隨產業發展軸線布局，如龍潭、高雄等科技廠區周邊，搶攻上班族與家庭客群。

卓靖倫指出，未來展店不僅是數量增加，更強調「密度經營」，透過既有加盟主擴展多店經營，在三公里生活圈內形成據點群聚，提高營運效率與市場滲透率。目前麥味登加盟體系中，已有35%以上加盟主經營複數門市，最多拓展至八家，成為推動展店的重要動能。

業界分析，隨著外食市場成熟與加盟模式發展，餐飲品牌展店已從過去以數量擴張為主，逐步轉向比拚供應鏈整合、營運標準化與品牌控管能力。

特別是在原物料成本波動與人力短缺壓力下，具備中央廚房與後端支援體系的連鎖業者，更有能力維持品質一致性並支撐大規模展店，「千店規模」正逐漸成為觀察連鎖餐飲體質與經營能力的重要指標。

供應鏈 清心福全 餐飲業

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