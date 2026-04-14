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行銷線上／善用決策比較 打動消費者

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

多數產品在推動付費時，會想辦法讓使用者覺得這個價格不貴。但從韓劇《訂閱男友》，可以發現一件更有意思的事，它沒有讓價格變便宜，而是讓人覺得不付這筆錢，才是更不合理的選擇。

這個轉變，出現在第四集，當畫面出現「每月基本方案是50萬韓元」時，女主角吶喊好貴，下一步畫面出現的不是介紹方案內容，而是透過一連串問題，引導使用者重新檢視自己的現況。你現在的關係真的更好嗎？你有更高機率遇到理想對象嗎？你現在比較快樂嗎？

這些問題的重點不在答案，而在於它們逐步改變了使用者的決策方式。原本的思考是，這個服務值不值得；但在這些提問之後，轉變為和我現在的生活相比、哪一個選擇更好。當比較基準被改寫，價格就不再只是單純的成本花費考量，而成為整體選擇的一部分。

從Customer Success與產品設計的角度來看，這一段付費轉換之所以成立，關鍵在於它同時完成了幾個多數產品難以做到的設計。

一、透過提問消除使用者對花錢的心痛與疑慮，把價格轉換為決策比較框架。多數產品會直接回答價格是否合理，但這段設計選擇不回答，而是讓使用者自己比較現實生活與產品提供的價值。當價格被放進生活選擇中評估，決策就不再只是金額高低，而是整體效益的取捨。

二、精準點出使用者真正想解決的痛點，價值訴求從功能提升為生活替代方案。不是強調系統技術或功能，而是不斷對照現實關係的困境，像是不確定性高、投入成本大、結果難以掌控。在這樣的對比之下，產品不再只是工具，而是一種更穩定、更可預期的選擇。當產品進入這個層次，它競爭的就不再是功能，而是生活方式。

三、將免費體驗設計成不可逆感受。這邊有一個重要前提，使用者已經完整體驗過產品帶來的感受和價值，一旦使用者知道更好的狀態是什麼樣子，回到原本的生活就會產生落差。這時候，決策的核心不再是產品好不好，而是能不能接受失去這種體驗。

四、在沒有明顯推銷的情況下完成轉換。整段過程，幾乎看不到折扣、限時行動呼籲，而轉換自然發生了。原因在於，這並不是在推動購買，而是在讓購買變得合理。當使用者自己得出這是一個合理選擇的結論時，轉換阻力會顯著降低。

最後，也是最關鍵的一點，是重新定義風險。在多數情境中，付費會被視為風險，但這段設計逐步將不使用框定為是一種風險。因為不用，代表回到不確定的關係、低回報的投入與重複的失望。當風險方向改變，付費就不再是壓力，而成為降低風險的方式。

若將這段與前面的onboarding（用戶引導）一起觀察，會看到一個完整的結構。前期的新手體驗讓使用者捨不得離開，而後續的轉換設計，則讓使用者開始懷疑不留下是否合理。兩者結合，形成的不只是流程，而是一套從體驗到決策的關係建立機制。

從韓劇中我們看到可以借鏡的點，是讓人懷疑不付費這個選擇。對企業而言，這也提醒我們，轉換的關鍵不在於價格本身，而在於是否能改變使用者做決定的方式。

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