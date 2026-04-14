經營密碼／策略破框 找回企業競爭力

策略這件事，在台灣常被許多企業誤解。許多人以為自己在做「策略會議」，其實往往只是參與一場「年度計畫填表大賽」。最近閱讀Roger L. Martin 的《策略破框》，書中觀點令人深有共鳴，也與我在商研院協助企業進行策略規劃時的實務觀察相當一致。

首先，很多企業把策略當成「計畫清單」。所謂的「策略簡報」，打開往往就是一堆專案、KPI與時程表，密密麻麻列了十幾項，看起來很認真，但這是「計畫」，不是策略。真正的策略是：「我們要用什麼獲勝邏輯，在什麼戰場，用什麼打法贏過別人？」而不是「明年要做哪十件事」。

其次，以為愈多專案愈有策略感，結果組織被壓到喘不過氣，沒一個做深做透。每年換一套華麗名詞：今年是轉型、明年是生態系、後年是AI賦能，本質上其實都沒有做真正的選擇。甚至把預算分配誤認為是策略討論，最後只是討論去年經費要加多少、減多少，缺乏真正的取捨。策略破框的第一步，就是承認：一份沒有「清楚取捨」的簡報，不是策略，只是張工作清單。

第三個誤區，完成了「優勢、弱勢、機會、威脅（SWOT）」分析，或寫好願景使命，就當成策略完成。但SWOT只是整理你看到的事實，並沒有告訴你「要怎麼贏」。即使你很強，對手也可能同樣強，關鍵在於誰選擇了更好的戰場與打法。而願景寫得愈漂亮，有時反而愈容易變成策略的遮羞布。

第四個誤解，是把「做得更好（Do better）」當成策略突破。中小企業常說：「要向上升級」、「做價值型服務」、「推動數位轉型」。聽起來都合理，但多數只是「做得更好」，而不是「做得不一樣」。這種「先射箭再畫靶」的Do better模式通常有幾個特徵：看到熱門就加專案、看到競爭對手導入工具就跟進。結果是每個痛點都想解決，資源被攤平，沒有一項形成真正優勢。

那麼，什麼才叫「策略破框」？核心有五個關鍵：

首先是「贏的企圖」（Winning Aspiration）。企業不只是要生存，而是要定義「怎樣才算贏」。例如，在利基市場成為客戶第一想到的品牌，或在特定價值鏈做到產業中最難被取代。

其次是「在哪裡玩」（Where to Play）。必須明確選擇戰場、客群與通路，而不是什麼都想做。例如鎖定客群、不服務誰？主攻哪些使用情境？哪些市場與通路要深耕？線上與線下如何分工？

接著是決定「怎麼贏」（How to Win）。在那個戰場上，靠什麼價值主張與競爭優勢勝出。不要只說「更好、更快、更貼心」，而是清楚說明與競爭對手的結構性差異。

第四是「關鍵能力」（Core Capabilities）。企業真正要深耕的核心本事是什麼？很多公司說要差異化，但內部能力配置與對手無異。關鍵能力通常不會超過三到五個，做完取捨後留下那幾個「一定要贏」的選擇。

最後是「管理系統」（Management Systems）。目標、組織、流程、獎酬都要支撐前面四個策略選擇，而不是彼此衝突。許多企業嘴上說創新，但績效獎金仍只看短期營收；說要做顧客價值，KPI卻鼓勵同仁「趕快完成訂單」。開會談策略，下班做KPI，大家只守自己的數字，策略自然落不了地。

若企業能先看清這些常見誤解，就已跨出「策略破框」第一步：不再迷信漂亮名詞，而是回到最根本問題——我們要在哪裡、憑什麼、贏過誰。