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市場觀察室／身心產業發展 三趨勢成形

經濟日報／ 林文寶（國立高雄師範大學事業經營系教授）

在資訊爆炸、步調緊湊的21世紀，現代人彷彿身處一個永不停止的跑步機上。職場的績效壓力、社群媒體引發的容貌焦慮、無所不在的資訊過載，以及日益疏離的人際關係，共同交織成一張巨大的壓力之網。這場席捲全球的「心靈流行病」已不再是少數人的困擾，而是一個普遍的社會現象。

根據世界衛生組織（WHO）最新報告，全球超過10億人口正與各類精神健康問題共存。將視角拉回台灣，情況同樣不容樂觀。精神健康基金會發布的2024年「全國精神健康指數調查」顯示，國人整體分數創下六年新低，其中高達40.9%的民眾有睡眠障礙，儼然成為「新國病」。

精神健康問題在特定族群尤為沉重。衛福部統計指出，15至45歲青壯年的精神科就醫率在年間增長了27%；而兒福聯盟的調查更發現，高達43.3%的父親呈現中度以上憂鬱傾向。

科技的進步為身心服務帶來了革命性的改變。特別是在COVID-19疫情之後，遠距醫療（Telehealth）與數位健康（Digital Health）從備用選項變成了主流選擇。心理健康App如雨後春筍般湧現，提供冥想引導、情緒追蹤、認知行為療法（CBT）練習等服務，其高達17.9%的年複合增長率，顯示出市場對這種低門檻、高便利性工具的強烈需求。

更前沿的科技也開始嶄露頭角，例如，AI已被應用於心理評估、模擬諮商對話練習，以提升諮商師的培訓效率；而VR與元宇宙（Metaverse）技術則憑藉其沉浸感，在社交恐懼、創傷後壓力症候群（PTSD）等領域的暴露療法中展現出巨大潛力，其市場規模預計在未來十年將有超過30%的驚人年增長率。

身心產業的未來，不僅需要傳統的醫師和心理師。隨著產業邊界的擴大，跨領域整合人才的需求日益迫切。例如：具備科技背景，能開發使用者友善的心理健康App或AI演算法的數位產品開發者；具備管理與商業思維，能有效運營連鎖診所或諮商所的專業經理人；專精於組織心理學，能為企業設計並執行EAP方案的企業顧問。

此外，如健康管理師、職能治療師、藝術治療師等新興職位的需求也在同步增長，共同構成了一個豐富多元的人才生態系。

展望未來，幾個趨勢將持續引領產業發展：

一、政策持續加碼：從衛福部將免費心理諮商補助擴大至45歲，到「健康台灣」計畫推動，政府的支持將為產業提供穩固的發展基礎。

二、預防意識抬頭：產業重心將進一步從「治療」轉向「預防」與「促進」。如何提升大眾的心理韌性、壓力管理能力，將成為新的市場焦點。

三、生態系整合：未來的身心產業將不再是單一領域，而是一個深度整合醫療、科技、教育、企業與社區的完整生態系統，能提供全方位的解決方案，建構全民身心健康大未來。

WHO

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