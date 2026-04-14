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智慧經營／臺北文創總經理劉麗惠 台灣原創力 走向國際

經濟日報／ 黃晶琳
臺北文創總經理劉麗惠。臺北文創／提供
臺北文創總經理劉麗惠。臺北文創／提供

「文化是城市的靈魂」，臺北文創不僅成為台北的城市地標，更以文化豐富城市的靈魂，成功奠定台灣首個文創BOT案根基後，總經理劉麗惠更帶著臺北文創走出台北、走向全台、邁向國際；更吸引其他縣市政府取經，要塑造自家城市的文化靈魂。

突破疆界 融合創新活力

臺北文創是台灣第一個專為文化創意產業量身打造的BOT案，自2013年以來，培育創意產業核心人才，運用創新科技豐富文化藝術策展內涵；14樓文創會所引進亞洲最大、超過1,000吋的室內小間距LED螢幕，以高科技、精品結合文化，加上戶外綠地，成為世界級的發表空間，大型網路、手機、車廠都在此舉辦產品發表會，未來還要導入浮空投影及3D裸視。

除了成為文創人才孕育之地及城市文化地標，臺北文創致力深耕文創沃土，每年超過千場創意活動在臺北文創舉行，吸引500萬人次走進文化藝術生活，也打造兩大策展活動「臺北文創天空創意節」及「臺北文創記憶中心」。

劉麗惠說，自成立以來，臺北文創累計已經創下7,000多萬次造訪，回饋台北市政府16億元，2025年營收達成率146%，14樓營運績效創史上最高，坪效更高於台北101。

身為首個文創BOT案，臺北文創也走過了一段不算短的摸索期，劉麗惠說，臺北文創2017年財務數字才轉正，歷經數年彌補虧損，2022年才發給股東股利，營運上軌道，更把福利及年終獎金跟台灣大哥大（3045）（母公司之一）對齊，2025年年終，創下史上最高。

劉麗惠從媒體、電信到文創，以過去經驗讓臺北文創融合了創新、活力與國際化。一位資深的富邦集團同仁形容，劉麗惠活潑、行動力強，思維突破疆界，不僅培育台灣原創IP，更走向國際。

互信共好 豐富文化底蘊

像是臺北文創已舉辦超過八屆的「天空創意節」，打造從素人到設計新銳的進階夢田，挹注近4,000萬經費，142萬人次參加，報名作品累積1,553件。

劉麗惠分享，天空創意節培育很多從素人打造台灣原創IP，像是2016年的記憶狂想，是三個好朋友提案，獲得資金將點子落實，更成立彡苗空間實驗工作室，還有黑青團隊、穀米機工等，誕生很多台灣的原創IP，更進一步將他們推上國際。

不僅走出台北，更走向國際，現在天空創意節，優選作品在台北展結束後，也前往外縣市參與展出，2022年移展到高雄棧貳庫、2023年移展到台中驛鐵道文創園區、2026年天空創意節移展到台南西市場，此外「行者計劃」則是優選者可以前往海外駐村（新加坡），協助創新新銳開拓國際視野。

另一方面，臺北文創開辦臺北文創記憶中心，七屆吸引23萬人次參加，獲得德國iF設計獎等國內外14座設計大獎，2025年海外移展，前進東京，將台灣原創實力帶向國際。

營運上軌道，同時提高同仁向心力跟凝聚力，劉麗惠的下一個目標是，「大步向前，走向國際」。不僅將台灣文化輸出，成功的文創BOT模式概念也可以複製。近年就有不少縣市來臺北文創取經，邀請前進投資或分享成功模式。

劉麗惠特別感謝台北市長蔣萬安及市府團隊的支持，政府建立透明遊戲規則，嚴格監督，但彼此尊重，雙方以「共好」的心態，創意經營，臺北文創繳出超乎預期的效益與成果，文創團隊也一個個成長茁壯，有此成功模式，未來民間企業會更願意投資。

劉麗惠建議，未來縣市政府要打造文創BOT，可以先挖掘、經營自家的文化脈絡，找出具特色文化底蘊，結合年輕團隊，基於充分溝通、互信、共好，是BOT很重要的成功關鍵。

文創 台北 高雄

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