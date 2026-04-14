百貨女鞋霸主東笙集團 搶進台中漢神洲際六品牌齊聚

台中漢神洲際購物廣場開幕，北台中全新消費地標成形，女鞋市場亦迎來新一波關注焦點。看好台中近年持續升溫的城市動能，百貨女鞋霸主東笙集團Dolce Group集結旗下六大品牌同步登場，亦為今年首度以「全品牌陣容」進駐全新百貨據點，提供消費者更完整的一站式選購體驗。

東笙集團14日特別邀請時尚女星鍾瑶擔任一日店長，親自帶逛旗下四大人氣品牌，演繹多款話題鞋履並分享實用穿搭秘笈，從細節展現風格轉換的層次。此外，為歡慶六品牌同步開幕，各品牌祭出多重滿額優惠與贈禮活動，為春夏購鞋熱潮再添話題。

東笙集團總經理魏麗慧表示，東笙集團創立38年，目前旗下擁有10個女鞋品牌，全台合計會員數達60萬人，年營業額逾11億元。

東笙集團長期深耕台灣市場，此次集結了六大品牌進駐台中漢神洲際購物廣場，包括百貨人氣王「MAGY」、都會通勤首選「ORIN」、流行輕奢代表「TAS」、零負評跟鞋「Pineapple Outfitter」、果凍質感鞋履「Melissa」與街頭潮流的時尚鞋履品牌「STEVE MADDEN」，全面滿足女性在各種生活場景中的多元穿搭需求。

而各品牌櫃位透過各具特色的空間設計細節，進一步詮釋品牌風格，MAGY以溫潤優雅的紅白色基底，讓消費者自在體驗細膩質感與經典優雅；透過橘白線條展現俐落簡約都會感空間的ORIN，提供一系列星宇航空員工優惠制鞋；TAS以粉色與金色線條營造精緻甜美風格，打造兼具精緻與時尚的輕奢感。

Pineapple Outfitter以清爽色彩搭配原木元素，為繼小北門店後，第二家延續全新店裝風格的據點；Melissa以黑白灰為空間基底，強化品牌鮮明識別，亦為繼台北統一時代百貨，品牌在台第二家獨立櫃位；STEVE MADDEN則以個性鮮明的街頭風格強化視覺印象，打造充滿潮流張力的購物體驗。

瞄準女性多樣化的穿搭需求，東笙集團此次特別邀請時尚女星鍾瑶擔任一日店長，親自帶逛旗下四品牌櫃位。近年她從模特、演員、實境節目主持人到作家，持續展現豐富多變樣貌，無論俐落幹練或率性自然的造型，皆能自在駕馭，與集團多品牌致力提供消費者多元穿搭提案的理念不謀而合。

鍾瑶以「一套穿搭、多種風格」為示範主軸，透過更換不同鞋款，現場演繹鞋履如何影響整體造型的風格轉換。隨著鞋款變化，造型從俐落幹練、優雅氣質到輕盈休閒，展現女性在不同生活場景中的多樣面貌，進一步凸顯鞋履在整體穿搭中的關鍵角色。

以時尚女星之姿，鍾瑶對於穿搭細節向來有其獨到見解，此次現場親自挑選四款風格各異的鞋款，從優雅氣質到率性個性，盡展其對不同造型語彙的靈活掌握。

其中，以細節點綴提升造型層次的「TAS璀璨流線細跟涼鞋」整體線條纖細優雅，呈現清新兼具高質感印象，無論穿著套裝或西裝短褲，皆能透過高跟線條提升個人氣場，為造型注入俐落又不失時尚感的氛圍。

「MAGY羊皮珍珠飾扣可拆帶兩穿粗跟鞋」以奶油米白色為主調，圓頭楦型設計修飾腳型，帶出復古優雅氣質，搭配簡約上衣與長裙，打造自然不費力的柔和風格。

「Pineapple Outfitter氣質大方迷人鑽飾高跟涼鞋」，以細緻丹寧布料結合水鑽細節，為造型增添輕盈且富層次的視覺亮點，無論搭配飄逸洋裝或合身長裙，皆精緻感爆棚。

而採用亮面黑色皮革結合壓紋設計的「ORIN經典馬銜釦牛油皮壓紋厚底樂福鞋」，鞋面搭配金屬馬銜釦細節，厚底的鋸齒大底為經典樂福鞋輪廓注入俐落現代氣息。

為了歡慶台中漢神洲際新門市盛大開幕，各品牌據點同步推出期間限定優惠活動。MAGY、ORIN、TAS自即日起至4月23日祭出第二雙9折優惠，凡消費不限金額，還可參與Lucky Spin扭蛋活動乙次，獎項包含現折300元、100元及品牌萬用清潔小白膏、金屬鞋拔、環保瞬收袋等多項實用周邊商品。

此外Melissa、STEVE MADDEN與Pineapple Outfitter亦聯手推出滿額優惠活動，凡消費滿3,300元即享現折300元回饋，並加碼多項品牌限定好禮。

Melissa自即日起至4月24日消費即贈品牌愛心掛飾，選購聯名系列再加贈品牌字母鑰匙圈；STEVE MADDEN則搶先首發「玩釦派對」活動，購買指定系列即可獲得時尚鞋釦組合乙份，而Pineapple Outfitter於4月17日至4月20日期間，消費滿2,500元即贈春日鮮花提盒乙份。

東笙集團特別邀請時尚女星鍾瑶擔任一日店長，親自帶逛旗下四大人氣品牌。記者宋健生／攝影

MAGY以溫潤優雅的紅白色基底，讓消費者自在體驗細膩質感與經典優雅。記者宋健生／攝影