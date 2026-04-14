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「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

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「要做未來媒體的定錨者」 TVBS總經理劉文硯發內部信：沒有出售經營權規畫

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
TVBS 總經理劉文硯在。TVBS／提供
TVBS 總經理劉文硯在。TVBS／提供

今年以來TVBS裁員消息不斷，外界也傳出TVBS頻道即將出售的消息。TVBS總經理劉文硯今（14）日發出內部信表示，「我在此向大家重申，公司營運穩健，並無虧損情形。」並強調，「公司現在及可遇見的未來，從沒出售經營權的規劃。」

劉文硯今日發出「致TVBS 全體同仁的一封信：在變革的浪潮中，我們攜手走得更遠」，她指出，媒體產業的結構性挑戰已是全球性考題，所有大型媒體企業包含華盛頓郵報紐約時報等，都在這股巨浪中尋求突破與調整優化。TVBS自許為台灣媒體的領頭羊，有責任、也必須在此刻調整體質，打造一個更健全、更有未來的發展空間。「我們挹注更多的資源，要把TVBS做得更強壯、更好、更大。」

劉文硯表示，在這次結構調整中，受影響的人員約占總人數的5%。展望未來，TVBS會「深耕專業」、「跨足多元」、「AI科技賦能」、「ESG永續影響力」。

在深耕專業的部分，除了會持續強化新聞本業，也會推出全新的財經品牌；在跨足多元的部分，會布局大型Live Event與國際表演；在人工智慧（AI）科技賦能部分，全面投入AI與數位科技，導入自動化製播，讓科技助攻大家的創意能力；在ESG永續影響力方面，TVBS GOOD品牌已成立兩年，正在倡議生物多樣性等主題。透過內容創新、國際合作與科技整合，不斷擴大影響力與市場機會。

在內部信的最後，劉文硯也表示，「TVBS不只要做當前的龍頭，更要做未來媒體的定錨者，謝謝大家」。

華盛頓郵報 紐約時報 TVBS

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