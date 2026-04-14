漢來名人坊進駐漢神洲際 攜手漢來上海湯包同步開幕

漢來美食（1268）餐飲集團持續拓展中台灣餐飲市場，旗下兩大人氣品牌「漢來名人坊」與「漢來上海湯包」同步進駐台中漢神洲際購物廣場，並於14日正式開幕，為台中饕客帶來兼具精緻與多元的中式餐飲新體驗。

其中，以高級粵菜著稱的「漢來名人坊」，更成為此次開幕焦點，北台中重視用餐品質的消費者，將擁有更多元、精緻的餐飲新選擇。

「漢來名人坊」源自於香港米其林星級品牌，2015年由漢來美食餐飲集團取得香港名人坊獨家代理權，正式引進有「隱世廚神」美譽的鄭錦富(富哥)主廚品牌來台發展，並於高雄開出首間餐廳。

憑藉細膩精湛的粵菜功力與對食材品質的高度要求，迅速在台灣餐飲市場建立口碑。歷經多年深耕，「漢來名人坊」目前已於全台分布5家分店，承襲富哥對粵菜工序的堅持，同時由中餐品牌總經理羅嶸帶領團隊持續創新研發，並結合各店主廚穩定成熟的廚藝實力，成功在台灣高端粵菜市場站穩一席之地。

其中，「漢來名人坊」台中新光店自開幕以來，已累積相當多饕客支持，成為台中高端粵菜市場的重要據點。為因應台中地區對精緻餐飲的高度需求，並服務更多中部顧客，此次特別於台中漢神洲際購物廣場再添新據點，進一步擴展品牌在台中的餐飲版圖。

台中洲際店更增設燒臘部門，帶來深受北部饕客喜愛的招牌料理「京式片皮鴨」，成為此次新店一大亮點。

「京式片皮鴨」嚴選肉質粉嫩細緻的宜蘭櫻桃鴨，經十餘種中藥材與辛香料醃製入味，刷上秘製糖水後風乾，再以精準火候烘烤至外皮酥脆、肉質細嫩多汁，最後搭配手工桿製餅皮與特製鴨醬一同享用，層次豐富且口感細膩，為不少企業宴客與商務聚餐指名的人氣料理，也為饕客帶來更完整的粵菜與燒臘餐飲體驗。

為歡慶台中漢神洲際店開幕，鄭錦富主廚特別以「歲月陳韻」為靈感，設計四道陳皮入饌限定菜色，包括「花膠原只陳皮湯」、「老陳皮雪花牛肉餅」、「陳皮頭菜煮銀鱈魚」與「老陳皮銀耳燉雪梨」，即日起至4月30日於台中漢神洲際店獨家販售。

陳皮素有「一兩陳皮一兩金」之稱，歷經時間陳化後，香氣醇厚、韻味悠長，不僅提升料理層次，也被認為有助於促進消化、開胃生津與調整體質。

漢來名人坊透過粵菜講究的食補理念，將養生與美味結合，體現「吃是最好的保養」的飲食哲學。開幕期間，4月14日至4月30日內用單筆消費滿3,000元，即贈500元抵用券乙張，為新店開幕再添話題與吸引力。

除「漢來名人坊」外，漢來美食集團旗下人氣排隊名店「漢來上海湯包」亦同步進駐台中漢神洲際購物廣場。品牌延續細緻講究的中式餐飲風格，主打現撖薄皮、湯汁飽滿小籠湯包，搭配川、滬經典開胃小點與中式小炒，另有蝦肉生煎湯包、排骨蛋炒飯與川香口水雞等人氣料理，提供層次豐富的用餐選擇。

為歡慶開幕，自4月14日至5月13日，內用單筆滿1,000元即贈100元餐飲抵用券，憑百貨消費發票點用湯包，還可加碼享蒜香雞翅等優惠，預期將吸引不少饕客排隊嚐鮮。

富哥以「歲月陳韻」為靈感，設計陳皮入饌限定菜色「花膠原只陳皮湯」。記者宋健生／攝影

富哥帶來深受北部饕客喜愛的招牌料理「京式片皮鴨」，成為此次新店一大亮點。記者宋健生／攝影