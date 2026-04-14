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TVBS總經理劉文硯內部信 強調沒有出售規劃、將推全新財經品牌
市場傳出宏達電（2498）董事長王雪紅將出售TVBS頻道，近期也有裁員消息。TVBS總經理劉文硯今天發布「致TVBS 全體同仁的一封信」，強調在變革的浪潮中，攜手走得更遠。
劉文硯在信中指出，近期外界的報導使員工心頭多了一份不安，透過內部信坦誠地與大家分享公司此刻而對的機會與挑戰。她重申，公司營運穩健，並無虧損情形。並強調公司「現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃｣。
她信中表示，媒體產業的結構性挑戰已是全球性的考題，所有大型媒體企業包含華盛頓郵報、紐約時報等都在這股巨浪中尋求突破與調整優化。TVBS自許為台灣媒體的領頭羊，有責任、也必須在此刻調整體質，打造一個更健全、更有未來的發展空間。
她坦言本波結構調整，受影響的人員約占總人數的5%。未來積極強化多元領域競爭力，包括深耕專業，強化新聞本業，將推出全新財經品牌，並將布局大型 Live Event 與國際表演。
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