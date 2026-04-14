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「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

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TVBS總經理劉文硯內部信 強調沒有出售規劃、將推全新財經品牌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
TVBS裁員人心惶惶，圖為TVBS大樓外觀。圖／聯合報系資料照片
TVBS裁員人心惶惶，圖為TVBS大樓外觀。圖／聯合報系資料照片

市場傳出宏達電（2498）董事長王雪紅將出售TVBS頻道，近期也有裁員消息。TVBS總經理劉文硯今天發布「致TVBS 全體同仁的一封信」，強調在變革的浪潮中，攜手走得更遠。

劉文硯在信中指出，近期外界的報導使員工心頭多了一份不安，透過內部信坦誠地與大家分享公司此刻而對的機會與挑戰。她重申，公司營運穩健，並無虧損情形。並強調公司「現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃｣。

她信中表示，媒體產業的結構性挑戰已是全球性的考題，所有大型媒體企業包含華盛頓郵報紐約時報等都在這股巨浪中尋求突破與調整優化。TVBS自許為台灣媒體的領頭羊，有責任、也必須在此刻調整體質，打造一個更健全、更有未來的發展空間。

她坦言本波結構調整，受影響的人員約占總人數的5%。未來積極強化多元領域競爭力，包括深耕專業，強化新聞本業，將推出全新財經品牌，並將布局大型 Live Event 與國際表演。

TVBS總經理劉文硯內部信件全文。圖／讀者提供
TVBS總經理劉文硯內部信件全文。圖／讀者提供

紐約時報 總經理 華盛頓郵報 TVBS

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