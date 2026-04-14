來台33年 詩肯：台灣是外商最友善土地

源自新加坡的知名連鎖家具品牌詩肯成立52年、來台耕耘33年，董事長林福勤強調持續深耕台灣，並讚許台灣具備全球罕見的友善經商環境，政府與民間對外資高度開放與善意，讓詩肯在台建立穩定的事業版圖，台灣是外商最友善的土地。

詩肯今天舉行春酒晚宴，總統府資政沈榮津、立法院長韓國瑜、桃園市長張善政等均出席詩肯春酒。林福勤讚許，台灣是外商最友善的土地，「在台灣，外商不只是客，更是家人」。

晚宴現場也邀請新加坡、印尼及台灣駐外使節同台，林福勤喊話，台灣具備最溫暖的人情味與便利的生活，希望讓更多外國企業知道，「來台灣投資、生活，是人生最正確的決定」。

詩肯自1974年成立已經52週年，在1993年從新加坡跨海來台後，已在台灣深耕33年，在台灣的時間超過詩肯歷史的一半之多，也反映出台灣對於詩肯來說，是極為重要的市場與基地，詩肯在桃園打造企業總部，也加碼在台南投資打造新倉儲。

去年雖然歷經美國對等關稅、匯率波動等大環境衝擊，以及房市調控因素的內外逆風夾擊，居家產業營運上都面臨很大挑戰，但詩肯努力繳出獲利表現，同時持續配發現金股利。

詩肯3月營收新台幣1.74億元，年減0.27%，雖然進入農曆年後的傳統淡季，但營收仍維持1.5億元以上的水準；第1季營收7.04億元，年增19.13%。

展望今年，詩肯表示，若台灣房市交易量在2026年下半年逐步築底回升，並帶動交屋潮釋出，家具產業有望出現遞延需求回補，今年下半年營運可望進一步提升，但大環境的不確定因素仍多，還需要持續觀察情勢變化。

截至3月底，全台門市為85店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。