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KKBOX風雲榜宣布重磅嘉賓SUPER JUNIOR東海 21組海內外卡司迎21周年

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

KKBOX 14日宣布，SUPER JUNIOR成員東海（DONGHAE）將擔任第21屆KKBOX風雲榜「海外風雲大使」，連續兩年登上風雲榜舞台演出，新世代韓國男團 LNGSHOT 也將獻出在台大型演唱會初次表演，為年度盛會再添重量級卡司。

東海去年以子團體SUPER JUNIOR-D&E成員身分登上KKBOX風雲榜舞台，今年以「全新身分」回歸，帶著4月20日發行的個人首張正規專輯《ALIVE》再度登場，展現不同音樂面貌。對擔任「海外風雲大使」並連續兩年參加風雲榜演唱會，東海表示：「真的非常榮幸，一想到能夠以個人身分再次站上這個舞台，就既期待又有點緊張，我會帶著興奮的心情好好準備，已經迫不及待在當天見到大家了！」上週搶先公開專輯新歌〈Good Day〉一上線就在 KKBOX 奪下韓語新歌及單曲日榜雙冠軍的亮眼成績，他也特別感謝粉絲一路以來的支持。

由韓國嘻哈天王朴載範（Jay Park）親手打造的新世代男團LNGSHOT，也將以「Future Star 未來新聲」身份首登風雲榜舞台，獻出在台大型演唱會的首次演出。今年一月正式出道的 LNGSHOT 甫發行首張迷你專輯《SHOT CALLERS》就展現驚人聲勢，憑藉著主打歌〈Moonwalkin'〉強大的嘻哈律動感，全球串流累計播放次數在 2 個月內迅速破億，在KKBOX榜上奪下亮眼成績，成為 2026 韓語年度單曲累積上榜歌曲入榜數最多的團體，團體的 Instagram在出道11天衝破百萬粉絲數。

第21屆KKBOX風雲榜演唱會於6月13日在台北小巨蛋舉行，將採實名制形式入場。首波獨家限量「未來禮包」將於明日中午12點在KKBOX風雲榜官網開賣，每組售價3,999元，內含 「銀色時空手提袋」、結合抽籤與盲盒概念的「幸運盲盒籤筒玻璃杯」、「炫光紀念貼紙組」、「空氣感 NFC 吊飾」及「KKBOX 365 天個人年方案」等 5 大精美好禮，滿足樂迷聆聽與實體收藏的雙重享受。購買禮包即贈第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會門票一張，每人限購2組，數量有限售完為止。

第二階段「未來任務」活動4月22日至5月12日展開，樂迷可透過「未來聲音膠囊」歌曲點播、解鎖指定歌單「聆聽徽章」、完成 KKBOX、FANKLUB 及合作單位指定「未來加分任務」等多元互動，收集「未來碎片」抽風雲榜演唱會雙人門票。

風雲榜演唱會當天精彩演出將同步在 KKBOX 官方 YouTube、Facebook，以及 TVBS、ETtoday、LINE TODAY、中華電信MOD、中華電信 Hami Video 等電視及網路平台播出。海外觀眾則可透過 KKBOX HK／MY／SG Facebook、KKBOX HK YouTube，以及新加坡 vibes by 8world Facebook、Mediacorp YES 933 廣播電台等平台同步收看。

東海 朴載範 韓國

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