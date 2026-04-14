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歐盟擬調高鋼鐵關稅 經部：將與業者密切聯繫提供協助

中央社／ 台北14日電

歐盟擬將鋼鐵進口關稅稅率提高至50%，經濟部今天表示，相關法案尚待歐洲部長理事會與歐洲議會正式採認，目前配套措施等細節仍未公布，對於台灣產業的後續影響程度須視歐盟最終配額設計而定。經濟部強調，將密切掌握後續發展，並與國內鋼鐵業者保持密切聯繫，適時提供協助。

根據外電報導，歐盟立法機構與各國政府近日同意，將鋼鐵的進口關稅稅率提高至50%，並對免稅鋼鐵額度大幅削減了47%，以保護歐盟各國的鋼鐵產業，避免中國等鋼鐵湧入歐盟市場廉價競爭。

經濟部說明，歐盟執委會自2019年起對26類鋼品採行全球防衛措施，適用來自各國之鋼品，其中台灣出口歐盟的主要7類鋼品獲得國家配額，配額內關稅為0%，配額外關稅為25%，相關措施將於2026年6月30日到期。

傳出近期歐盟規劃調整措施，經濟部指出，歐盟執委會已於去年提出新一輪鋼鐵關稅配額制度草案，擬將年度總配額限制在1830萬噸，並將配額外關稅提高至50%，以因應全球鋼鐵產能過剩問題。不過，該法案尚需經歐洲部長理事會與歐洲議會正式採認後才會正式生效。

經濟部表示，由於相關配套措施、各國配額分配方式及適用細節尚未公布，未來實施內容仍具不確定性，將持續掌握進度，並與國內業者保持密切聯繫。

在影響評估方面，經濟部指出，台灣對歐盟鋼品出口近年呈現下滑趨勢，2023年至2025年出口金額分別為41.53億美元、40.9億美元及32.37億美元；出口量則為306.5萬公噸、298.5萬公噸及218.9萬公噸。台灣目前為歐盟第7大鋼品進口來源國。

經濟部表示，若新措施上路，因總配額縮減且配額外關稅提高，可能降低歐盟進口商對外採購意願，進而影響台灣鋼鐵出口。不過，由於最終配額設計仍未定案，對台灣業者的實際衝擊程度仍待觀察，後續將視歐盟政策細節進一步評估。

歐洲議會 經濟部 關稅

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