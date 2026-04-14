快訊

又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆6,889.5萬元違約交割

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

麥味登衝破1,000店！台灣餐飲邁入千店時代 下一步直攻2,000店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦董事長卓靖倫指出，隨著麥味登突破千店，下一階段目標將朝2,000店邁進，並以「每萬人一店」作為長期發展指標。記者嚴雅芳／攝影
揚秦董事長卓靖倫指出，隨著麥味登突破千店，下一階段目標將朝2,000店邁進，並以「每萬人一店」作為長期發展指標。記者嚴雅芳／攝影

台灣連鎖餐飲產業邁入規模競賽新階段，「千店門檻」逐漸成形。揚秦（2755） 14日舉辦麥味登第1,000店記者會，正式宣布達標，繼八方雲集之後，成為少數以台灣市場為主、單一市場達千店規模的連鎖品牌，也象徵本土餐飲業從過去分散經營，走向以規模與體系決勝的新局。

盤點目前國內市場上店數達千店規模的餐飲品牌，包括瑞麟美而美、弘爺漢堡、麥味登及八方雲集；站上500店以上級距的則有清心福全、50嵐、早安美芝城、星巴克、路易莎等連鎖品牌。不過，瑞麟美而美及弘爺漢堡多屬早期加盟體系延伸，部分門市仍沿用既有招牌，品牌與營運管理相對分散；相較之下，麥味登與八方雲集則屬由總部統一管理、具備中央廚房與供應鏈支撐的連鎖體系。

揚秦董事長卓靖倫指出，隨著麥味登突破千店，下一階段目標將朝2,000店邁進，並以「每萬人一店」作為長期發展指標，亦即未來全台約可支撐2,000家以上規模。他表示，隨著商圈發展與人口移動，展店策略也持續調整，目前每年約新增100至150家門市，並聚焦六都新興重劃區與人流匯聚據點，包括青埔、八德、淡水灣區及北士科等區域，同時也隨產業發展軸線布局，如龍潭、高雄等科技廠區周邊，搶攻上班族與家庭客群。

卓靖倫指出，未來展店不僅是數量增加，更強調「密度經營」，透過既有加盟主擴展多店經營，在3公里生活圈內形成據點群聚，提高營運效率與市場滲透率。目前麥味登加盟體系中，已有35%以上加盟主經營複數門市，最多拓展至八家，成為推動展店的重要動能。

業界分析，隨著外食市場成熟與加盟模式發展，餐飲品牌展店已從過去以數量擴張為主，逐步轉向比拚供應鏈整合、營運標準化與品牌控管能力；特別是在原物料成本波動與人力短缺壓力下，具備中央廚房與後端支援體系的連鎖業者，更有能力維持品質一致性並支撐大規模展店，「千店規模」正逐漸成為觀察連鎖餐飲體質與經營能力的重要指標。

清心福全 星巴克 餐飲業

延伸閱讀

「麥味登」迎來千店里程碑 贈餐券傳遞溫暖

餐飲內需暢旺　王品、漢來美食首季營收創高

王品聯手故宮推「國寶宴」　青花驕今年營收拚破億

相關新聞

台鐵宿舍變身搶手宅 台中集合住宅包租代管2.0出租率已近8成

台鐵公司積極辦理資產多角化經營，響應政府推動包租代管政策，助益中部地區租賃房屋市場，於112年釋出臺中市四維街50號集合式住宅包租代管2.0標租案。經得標廠商麗陽股份有限公司辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，在2025年10月竣工正式對外招租亮相，滿足中部租賃住宅市場需求。截至目前出租率已近8成，租客入住全新裝潢空間及家具，享受高品質居住環境及專業出租管理服務，成為臺鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。

麥味登衝破1,000店！台灣餐飲邁入千店時代 下一步直攻2,000店

台灣連鎖餐飲產業邁入規模競賽新階段，「千店門檻」逐漸成形。揚秦（2755） 14日舉辦麥味登第1,000店記者會，正式宣布達標，繼八方雲集之後，成為少數以台灣市場為主、單一市場達千店規模的連鎖品牌，也象徵本土餐飲業從過去分散經營，走向以規模與體系決勝的新局。

中鼎私募16億元 聯手台達電、台聚、大亞搶占AI與中東重建兆元商機

中鼎（9933）集團14日宣布，透過私募方式引進台達電（2308）、台聚（1304）、亞聚（1308）及大亞（1609）集團等作為策略性投資人，定價為每股35.48元，募資總額約16億元，藉此指標性的戰略聯盟，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

歐盟關稅保護 國內普通鋼受影響…中鋼精緻鋼材吃香

全球鋼鐵市場出現重大變數。歐盟最新鋼鐵防衛措施進一步升級，大幅削減免稅鋼鐵配額47%，並將超額進口關稅由25%提高至50%，歐盟限制進口鋼材，勢必重新洗牌全球鋼材貿易流向，並直接衝擊台灣鋼鐵產業的出口與價格結構，對加強精緻鋼材的中鋼（2002）有利。

國光生第三條產線通過GMP認證 年產400萬劑可供今年流感疫苗生產

國光生（4142）14日宣布，擴建完成的第三條自動化無菌充填線已通過衛福部食藥署（TFDA）查廠，認定符合藥品優良製造規範（GMP）。這座新產線年產能可達400萬劑，採可拋棄式單次使用充填套組，滿足高單價、小批量、多樣化生產需求，將可用於今年流感疫苗病毒株變更生產。

五福回應資安事件 未有消費者受騙或個資遭冒用

五福（2745）旅遊資安事件遭主管機關裁罰，公司14日表示，該案與今年1月發布重大訊息所揭露內容為同一案件；截至目前，未接獲消費者因該事件衍生詐騙而產生金錢損失的申訴，也未有個資遭冒用情形。事件以來，五福始終秉持積極負責的態度，第一時間全力配合主管機關調查指導，並落實全方位資安防禦與系統升級措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。