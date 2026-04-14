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中鼎私募16億元 聯手台達電、台聚、大亞搶占AI與中東重建兆元商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中鼎集團。圖／中鼎提供
中鼎集團。圖／中鼎提供

中鼎（9933）集團14日宣布，透過私募方式引進台達電（2308）、台聚（1304）、亞聚（1308）及大亞（1609）集團等作為策略性投資人，定價為每股35.48元，募資總額約16億元，藉此指標性的戰略聯盟，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

其中，台達電以每股35.48元參與中鼎私募股權認購，合計斥資9.99億元，取得2,818萬股，約2.98%股權，成為中鼎此次私募案應募人最大咖。另，大亞以每股33.86元取得995.1萬股，共3.36億元，以每股35.48元取得845.5萬股，共2.99億元，合計共取得1840.6萬股，交易總額為6.36億元。

中鼎表示，這不僅是一次資金挹注，更是台灣最具國際競爭力的科技工程戰略聯盟。此次私募價格並未折價，顯示投資夥伴對中鼎長期營運價值與願景的高度認同。

中鼎表示，面對全球減碳浪潮與 AI 算力爆發，引進具備高度技術互補性的夥伴，將全面提升中鼎在AI 基建及循環經濟等領域的技術門檻與獲利能力，並期攜手同盟從資料中心（Data Center）走向 AI算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。

中鼎指出，將藉由在台灣成功執行兩個國際知名資料中心的經驗，輔以跨領域工程能力與豐富的海外經驗，領軍進入美國、印度及東南亞等國家，結合台達電在電源及散熱的研發實力與系統整合技術，為 AI 資料中心提供高效可靠的基礎設施，並提供微電網、智能製造、智慧建築等領域的整體解決方案（Total Solution）與全方位服務。

中鼎表示，長期以來即為台聚集團緊密的合作夥伴，為其提供全球建廠服務，台聚集團目前致力於開發前瞻低碳環保「高值化材料」如ViviOn™ （CBC） - 環狀嵌段共聚物產品等，降低碳足跡，強化資源效率，中鼎與台聚集團將共同攜手善盡企業社會責任。

大亞集團是中鼎長期策略夥伴，早已是中鼎供應鏈CAP（CTCI Alliance Partner）的一員，考量AI發展的大量用電需求與中東重建商機，雙方合作，將使中鼎在最高品質電力電纜供貨無虞，且能有效強化成本控制，精準對接國家級大型基礎建設。

中鼎強調，此次策略聯盟，不僅是跨產業技術的鏈結，更是中鼎在全球市場彰顯長遠成長潛力、加速邁向工程科技新紀元的重要契機。集團將持續秉持「最值得信賴的全球工程服務團隊」之願景，結合合作夥伴的尖端技術與資源，為全球客戶提供更智能、更具價值的優質服務，為股東與投資大眾開創具備長期成長潛力的嶄新局面。

東南亞 中東 台達電

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