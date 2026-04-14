歐盟關稅保護 國內普通鋼受影響…中鋼精緻鋼材吃香

全球鋼鐵市場出現重大變數。歐盟最新鋼鐵防衛措施進一步升級，大幅削減免稅鋼鐵配額47%，並將超額進口關稅由25%提高至50%，歐盟限制進口鋼材，勢必重新洗牌全球鋼材貿易流向，並直接衝擊台灣鋼鐵產業的出口與價格結構，對加強精緻鋼材的中鋼（2002）有利。

中鋼業務助理副總陳威廷指出，歐盟提高鋼鐵進口關稅並大幅縮減免稅配額，顯示主要市場對產能過剩與低價競爭的防衛態度明顯升高，鋼鐵貿易正加速朝區域化發展。

短期而言，歐洲市場門檻提升，確實增加出口難度，但也有助抑制價格失序，穩定區域行情。長期來看，競爭將由價格轉向品質、供應穩定與低碳能力。中鋼將持續優化產品結構，審慎調整市場布局，並強化低碳製程與客戶合作，以因應全球貿易環境變化。

上市鋼廠主管說，整體來看向歐盟「衝量」的普通鋼材會更辛苦，但附加價值高的精緻鋼材將更有競爭力。