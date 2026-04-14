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大同醫護奪衛福部首屆「臺灣50」視覺化大獎 全面轉型智慧醫療平台

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
衛生福利部13日舉辦首屆「臺灣50優良SMART應用程式頒獎典禮」，大同醫護總經理張智為（右）親自出席領獎，象徵公司全面啟動數位轉型，致力成為新一代智慧醫療標準化解決平台提供者。公司提供
衛生福利部13日舉辦首屆「臺灣50優良SMART應用程式頒獎典禮」，大同醫護總經理張智為（右）親自出席領獎，象徵公司全面啟動數位轉型，致力成為新一代智慧醫療標準化解決平台提供者。公司提供

衛生福利部13日舉辦首屆「臺灣50優良SMART應用程式頒獎典禮暨SMART SUMMIT國際論壇」，指標性醫護資訊廠商大同醫護，憑藉FHIR ONE產品在資料標準化與臨床應用上的突破，從上百件作品中脫穎而出，奪下首屆「資料視覺化類」大獎。

這項被譽為智慧醫療界「0050」的評選，象徵大同醫護在深耕醫療系統30年後，正式跨入數位轉型與國際接軌的新里程碑。

衛福部自2025年起積極推動SMART on FHIR架構，核心目標在於打破過去醫療體系資訊封閉的僵局，透過「資料、規則、應用程式」三大統一，讓醫療App能像手機應用程式般，在不同院所間「即插即用」。

大同醫護獲獎的FHIR ONE，目前已導入台大醫院、嘉基、林新及花蓮慈濟等指標性醫療機構，主要透過資料視覺化技術，將碎片化的病歷轉化為直觀圖表，大幅縮減醫師判讀病史的時間。

針對獲獎意義與公司未來戰略，大同醫護總經理張智為強調，這不僅是研發實力的肯定，更是向醫療業界宣告「大同醫護正在全面轉型」的重要信號。

張智為指出，過去大同醫護在系統建置具備深厚基礎，未來發展方向將全面擁抱FHIR國際標準，轉型為新一代「智慧醫療標準化解決平台」提供者。

「我們期盼透過高相容性、高靈活度的SMART應用程式，協助醫療院所高層用更低的轉換成本實現系統升級，讓醫護人員從繁重的行政與系統操作中解放。」張智為表示，目標是將寶貴時間還給病患，打造以病人為中心的智慧醫療生態系。

隨著全球數位醫療轉型加速，大同醫護預計持續深化與各級院所合作，響應衛福部政策，將台灣智慧醫療實力推向國際。

台大醫院 衛福部 大同

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