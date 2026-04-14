東元搶進農用、商用無人機市場 發表新世代電巴扁線油冷動力系統

2026台北國際汽車零配件展（TAIPEI AMPA）14日登場，電機大廠東元（1504）以「Empower Every Move」為主題，首度發表「T Power Pro 400kW扁線油冷直驅馬達」，並同步展出有效載荷可達150公斤的高酬載商用無人機動力系統，宣示從陸路運輸正式跨足空中載具市場，深化電動化布局。

東元電機總經理高飛鳶指出，隨著全球交通運輸邁向電動化，市場對動力系統的要求已不再局限於單一性能，而是更看重整體解決方案的整合能力。東元希望憑藉機電整合與系統開發實力，協助客戶加速布局電動載具市場，掌握新一波成長商機。

針對電動巴士升級需求，東元在台首發的400kW扁線油冷直驅馬達，主要瞄準18.5噸以下、7至12米電巴市場。東元透露，目前已有國內知名電巴業者提出需求，未來有望應用於12米城際電動巴士。

該系統採用第三代扁線技術與油冷散熱工藝，使功率密度提升25%、重量減少15%，在高負載條件下仍能維持穩定輸出，最高支援3,600Nm扭力。

在無人機領域，東元已在中壢工廠投資建立專屬產線。此次展出的高酬載動力系統採用T Power Air 12.5kW扁線馬達，單軸最大拉力達76.5公斤，已成功導入農用機。東元計畫於今年陸續推出高酬載商用馬達與大功率電子調速器，目標涵蓋10-100kg農用機及無人機即服務（DaaS）市場。

為拓展海外版圖，東元預計5月將與美國子公司TECO Westinghouse參加美國Xponential無人機展。此外，東元與歐洲廠商合作開發的「整合式電驅橋解決方案」也首度在台亮相，目前已獲台灣、歐洲及墨西哥車廠表達導入意向，預計今年下半年提供樣車供客戶測試，進一步推進商用車全球布局。