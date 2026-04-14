中鼎私募4509.9萬股 台達電台聚大亞參與認股

台灣最大統包工程承攬商中鼎辦理私募案，今天公告擬發行普通股45099張，私募價格為每股新台幣35.48元，預計可募得約16億元；對照今天收盤股價34.65元，微幅溢價2.3%。

中鼎今天公告私募案的應募人，包括台達電、台聚集團、大亞等重量級公司參與投資。其中，台達電參與應募28184張，包辦此次私募發行股數逾6成；台聚集團旗下台聚、亞聚各參與應募4230張，合計約8460張；大亞也參與應募8455張。

中鼎子公司CTCIA因承攬BKRF案，由於業主母公司GCEH依美國相關法規聲請重整，導致應收帳款約新台幣196.04億元卡關。中鼎為此於2025年5月股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總額以不超過9萬張為限，並授權董事會得於1年內分3次辦理，希望藉此挹注營運資金、強化財務結構。

中鼎今天表示，本次預計發行額度為45099張，其餘尚未發行額度，因辦理期限將屆滿不再繼續辦理。

中鼎今天發布新聞稿表示，此次透過私募方式引進全球電源管理領導廠商台達電、石化指標企業台聚集團，以及能源串接專家大亞集團作為策略性投資人，為集團具里程碑意義的戰略布局。

中鼎表示，此次私募不僅是資金挹注，更是台灣最具國際競爭力的科技工程戰略聯盟。此次私募價格並未折價，顯示投資夥伴對中鼎長期營運價值與願景的高度認同。中鼎藉此次戰略聯盟，聯結中鼎EPC統包工程、台達電智慧能源、台聚高值化材料與大亞能源串接，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

中鼎表示，面對全球減碳浪潮與AI算力爆發，引進具備高度技術互補性的夥伴，將全面提升中鼎在AI基建及循環經濟等領域的技術門檻與獲利能力，並期攜手從資料中心（Data Center）走向AI算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。