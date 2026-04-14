快訊

又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆6,889.5萬元違約交割

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中鼎私募4509.9萬股 台達電台聚大亞參與認股

中央社／ 台北14日電

台灣最大統包工程承攬商中鼎辦理私募案，今天公告擬發行普通股45099張，私募價格為每股新台幣35.48元，預計可募得約16億元；對照今天收盤股價34.65元，微幅溢價2.3%。

中鼎今天公告私募案的應募人，包括台達電台聚集團、大亞等重量級公司參與投資。其中，台達電參與應募28184張，包辦此次私募發行股數逾6成；台聚集團旗下台聚、亞聚各參與應募4230張，合計約8460張；大亞也參與應募8455張。

中鼎子公司CTCIA因承攬BKRF案，由於業主母公司GCEH依美國相關法規聲請重整，導致應收帳款約新台幣196.04億元卡關。中鼎為此於2025年5月股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總額以不超過9萬張為限，並授權董事會得於1年內分3次辦理，希望藉此挹注營運資金、強化財務結構。

中鼎今天表示，本次預計發行額度為45099張，其餘尚未發行額度，因辦理期限將屆滿不再繼續辦理。

中鼎今天發布新聞稿表示，此次透過私募方式引進全球電源管理領導廠商台達電、石化指標企業台聚集團，以及能源串接專家大亞集團作為策略性投資人，為集團具里程碑意義的戰略布局。

中鼎表示，此次私募不僅是資金挹注，更是台灣最具國際競爭力的科技工程戰略聯盟。此次私募價格並未折價，顯示投資夥伴對中鼎長期營運價值與願景的高度認同。中鼎藉此次戰略聯盟，聯結中鼎EPC統包工程、台達電智慧能源、台聚高值化材料與大亞能源串接，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

中鼎表示，面對全球減碳浪潮與AI算力爆發，引進具備高度技術互補性的夥伴，將全面提升中鼎在AI基建及循環經濟等領域的技術門檻與獲利能力，並期攜手從資料中心（Data Center）走向AI算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。

美國 台聚 台達電

延伸閱讀

生華科獲國際資本青睞 與GEM簽署MOU獲5億元額度支持新藥研發

南亞科談布局 還有大咖想合作

友達推動能源事業公司化 以總價約8.6億元處分星耀投控

大同宣布成立全球控股公司 落實長期投資全球化布局

相關新聞

台鐵宿舍變身搶手宅 台中集合住宅包租代管2.0出租率已近8成

台鐵公司積極辦理資產多角化經營，響應政府推動包租代管政策，助益中部地區租賃房屋市場，於112年釋出臺中市四維街50號集合式住宅包租代管2.0標租案。經得標廠商麗陽股份有限公司辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，在2025年10月竣工正式對外招租亮相，滿足中部租賃住宅市場需求。截至目前出租率已近8成，租客入住全新裝潢空間及家具，享受高品質居住環境及專業出租管理服務，成為臺鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。

麥味登衝破1,000店！台灣餐飲邁入千店時代 下一步直攻2,000店

台灣連鎖餐飲產業邁入規模競賽新階段，「千店門檻」逐漸成形。揚秦（2755） 14日舉辦麥味登第1,000店記者會，正式宣布達標，繼八方雲集之後，成為少數以台灣市場為主、單一市場達千店規模的連鎖品牌，也象徵本土餐飲業從過去分散經營，走向以規模與體系決勝的新局。

中鼎私募16億元 聯手台達電、台聚、大亞搶占AI與中東重建兆元商機

中鼎（9933）集團14日宣布，透過私募方式引進台達電（2308）、台聚（1304）、亞聚（1308）及大亞（1609）集團等作為策略性投資人，定價為每股35.48元，募資總額約16億元，藉此指標性的戰略聯盟，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

歐盟關稅保護 國內普通鋼受影響…中鋼精緻鋼材吃香

全球鋼鐵市場出現重大變數。歐盟最新鋼鐵防衛措施進一步升級，大幅削減免稅鋼鐵配額47%，並將超額進口關稅由25%提高至50%，歐盟限制進口鋼材，勢必重新洗牌全球鋼材貿易流向，並直接衝擊台灣鋼鐵產業的出口與價格結構，對加強精緻鋼材的中鋼（2002）有利。

國光生第三條產線通過GMP認證 年產400萬劑可供今年流感疫苗生產

國光生（4142）14日宣布，擴建完成的第三條自動化無菌充填線已通過衛福部食藥署（TFDA）查廠，認定符合藥品優良製造規範（GMP）。這座新產線年產能可達400萬劑，採可拋棄式單次使用充填套組，滿足高單價、小批量、多樣化生產需求，將可用於今年流感疫苗病毒株變更生產。

五福回應資安事件 未有消費者受騙或個資遭冒用

五福（2745）旅遊資安事件遭主管機關裁罰，公司14日表示，該案與今年1月發布重大訊息所揭露內容為同一案件；截至目前，未接獲消費者因該事件衍生詐騙而產生金錢損失的申訴，也未有個資遭冒用情形。事件以來，五福始終秉持積極負責的態度，第一時間全力配合主管機關調查指導，並落實全方位資安防禦與系統升級措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。