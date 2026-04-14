OKmart 母親節甜點戰開打！主打健康系蛋糕 預購拚業績增1成

台灣甜點市場年產值約150億元，母親節檔期更是年度重要銷售高峰。隨著超商通路積極導入預購型錄，便利商店已逐漸成為母親節蛋糕的重要銷售管道。以2025年為例，各大超商持續擴大預購布局，透過聯名商品與網紅名店策略，帶動相關品類業績呈現雙位數成長。

同時，隨著消費者健康意識抬頭，市場趨勢也從傳統大尺寸蛋糕，轉向主打「低糖低負擔」與「果香酸甜風味」的輕甜點設計，並延伸出兼具「好吃、好拍、好健康」的產品特色，帶動話題聯名與分食分享型商品需求持續升溫，推動整體市場朝多元化、精緻化與健康化發展。

OKmart觀察門市銷售表現，除了經典名品持續熱銷外，網路名店與團購人氣甜點同樣受到消費者青睞。看準此一消費趨勢，OKmart今年母親節預購以「寵愛媽媽」為主題，精選1百項商品，包含清爽低負擔蛋糕、在地名店甜點及上班族團購夯品，並同步推出公益認購蛋糕，全面搶攻節慶送禮市場。活動即日起至4月29日開放預購，並推出多入組優惠，預估可提升1成業績。

根據2025年人力銀行調查顯示，母親節蛋糕口味偏好以水果、巧克力與冰淇淋名列前茅，其中以「水果系甜點」占比40.4%居冠，其次為巧克力35.4%、芋泥30.9%，以及冰淇淋20.8%、提拉米蘇20%。整體顯示，消費者在甜點選擇上產生「清爽」與「濃郁」兩大分水嶺。進一步觀察OKmart銷售業績表現，具備清爽不膩口感的水果系甜點，已成為近期團購市場的主流品項之一。看準此一消費動向，OKmart鎖定女性族群對「低糖、低負擔」甜點的需求，推出主打「果香酸甜」風味的獨家莓果系蛋糕。

看準此一健康甜點趨勢，OKmart獨家攜手榮獲新北十大伴手禮名店、主打低糖低油的甜點品牌「振頤軒」，推出精品級「金箔慕語蛋糕」。以紅絲絨蛋糕為基底，融合白巧克力乳酪與覆盆子慕斯，透過莓果酸甜與乳酪濃郁的風味平衡，打造清爽不膩、層次細緻的口感體驗，外觀更以金箔點綴，提升整體質感與送禮精緻度，成為母親節高顏值首選。同步推出人氣款「幸芙濃芋蛋糕」，嚴選大甲檳榔心芋頭，搭配冰心鮮奶油泡芙內餡，堆疊出綿密細緻的芋泥口感，芋香與奶香交織融合，呈現清爽不甜膩的風味層次，在保有濃郁口感的同時兼顧低負擔需求，滿足不同族群對健康系甜點的送禮期待。

此外，OKmart亦引進久久津人氣甜點，打造多元風味選擇。「雪藏莓果乳酪蛋糕」以優格檸檬奶醬結合手工莓果醬，強調酸甜清爽口感，呼應健康系甜點趨勢；「白蘭地乳酪蛋糕」則融合淡雅酒香與濃郁乳酪風味，展現成熟層次口感，滿足不同族群送禮需求。