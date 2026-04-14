快訊

又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆6,889.5萬元違約交割

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

舊振南啟動擴張計畫 門市將達20家並進軍義式冰淇淋

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
舊振南2026年啟動新一波躍進計畫，預計全台將達20家門市。舊振南／提供
舊振南2026年啟動新一波躍進計畫，預計全台將達20家門市。舊振南／提供

台灣百年漢餅品牌舊振南結合鄧白氏企業認證與ESG永續標章所展現的企業責任，及推動無麩質烘焙計畫EATMI的實踐基礎。2026年啟動新一波躍進計畫，預計全台將達20家門市，並跨足義式冰淇淋市場，推出全新「漢餅義式冰淇淋」為品牌注入多元發展動能，將經典漢餅融入日常甜點選擇的全新可能。

此次新品以漢餅工藝結合義式Gelato製程，用以舊振南人氣經典糕餅、結合台灣在地食材，透過差異化定位切入競爭激烈的冰品市場；期望將熟悉的好滋味轉化為更貼近日常的甜點形式，讓年輕世代透過不同體驗重新認識漢餅文化，進一步拉近與品牌的距離，並延伸品牌於日常消費場景中的多元可能。

舊振南洞察「場館經濟」的強大潛力，大型展演與賽事已成為推動區域消費的關鍵引擎。根據市場數據，台北大巨蛋自啟用以來已為北市府創造超過140億的經濟產值、曾舉辦單場大型演唱會即可創造逾17億元的周邊觀光旅宿與消費效益，甫開幕的台中漢神洲際購物廣場更預期將為周邊帶動高達500億元的經濟動能。

瞄準此一趨勢，選擇台中漢神洲際百貨，並規劃第2季進駐台北遠東 Garden City （SOGO 大巨蛋）。新據點鎖定高人流商場與大型場館經濟，藉由演唱會與體育賽事帶動的消費人潮，提高單店坪效與品牌曝光度，強化營收成長曲線。

為因應場館經濟帶來龐大且具備高流動性的消費人潮，有別於以往專注於節慶禮盒的型態，品牌特別針對賽事與展演觀眾，推出「漢餅義式冰淇淋」更適合「可帶走 (To Go)」的散步甜點。

這種隨買隨享用的新服務模式，讓經典漢餅文化巧妙融入看球、聽演唱會等日常休閒時刻，完整展現百年品牌邁向年輕化與生活化的新躍進。

百年漢餅品牌融合義式冰淇淋，舊振南推出漢餅義式冰淇淋，將經典糕餅工藝轉化為當代甜點體驗。舊振南／提供
百年漢餅品牌融合義式冰淇淋，舊振南推出漢餅義式冰淇淋，將經典糕餅工藝轉化為當代甜點體驗。舊振南／提供

冰淇淋 舊振南

延伸閱讀

消費者多元又有實踐能力 東笙女鞋6品牌一次進駐台中漢神洲際廣場

麗晶精品母親節檔期登場 引進 CYBEX 快閃挹注精品消費力

漢神洲際購物廣場開幕 中市府導入鏡頭君 監控周邊路況

相關新聞

台鐵宿舍變身搶手宅 台中集合住宅包租代管2.0出租率已近8成

台鐵公司積極辦理資產多角化經營，響應政府推動包租代管政策，助益中部地區租賃房屋市場，於112年釋出臺中市四維街50號集合式住宅包租代管2.0標租案。經得標廠商麗陽股份有限公司辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，在2025年10月竣工正式對外招租亮相，滿足中部租賃住宅市場需求。截至目前出租率已近8成，租客入住全新裝潢空間及家具，享受高品質居住環境及專業出租管理服務，成為臺鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。

麥味登衝破1,000店！台灣餐飲邁入千店時代 下一步直攻2,000店

台灣連鎖餐飲產業邁入規模競賽新階段，「千店門檻」逐漸成形。揚秦（2755） 14日舉辦麥味登第1,000店記者會，正式宣布達標，繼八方雲集之後，成為少數以台灣市場為主、單一市場達千店規模的連鎖品牌，也象徵本土餐飲業從過去分散經營，走向以規模與體系決勝的新局。

中鼎私募16億元 聯手台達電、台聚、大亞搶占AI與中東重建兆元商機

中鼎（9933）集團14日宣布，透過私募方式引進台達電（2308）、台聚（1304）、亞聚（1308）及大亞（1609）集團等作為策略性投資人，定價為每股35.48元，募資總額約16億元，藉此指標性的戰略聯盟，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

歐盟關稅保護 國內普通鋼受影響…中鋼精緻鋼材吃香

全球鋼鐵市場出現重大變數。歐盟最新鋼鐵防衛措施進一步升級，大幅削減免稅鋼鐵配額47%，並將超額進口關稅由25%提高至50%，歐盟限制進口鋼材，勢必重新洗牌全球鋼材貿易流向，並直接衝擊台灣鋼鐵產業的出口與價格結構，對加強精緻鋼材的中鋼（2002）有利。

國光生第三條產線通過GMP認證 年產400萬劑可供今年流感疫苗生產

國光生（4142）14日宣布，擴建完成的第三條自動化無菌充填線已通過衛福部食藥署（TFDA）查廠，認定符合藥品優良製造規範（GMP）。這座新產線年產能可達400萬劑，採可拋棄式單次使用充填套組，滿足高單價、小批量、多樣化生產需求，將可用於今年流感疫苗病毒株變更生產。

五福回應資安事件 未有消費者受騙或個資遭冒用

五福（2745）旅遊資安事件遭主管機關裁罰，公司14日表示，該案與今年1月發布重大訊息所揭露內容為同一案件；截至目前，未接獲消費者因該事件衍生詐騙而產生金錢損失的申訴，也未有個資遭冒用情形。事件以來，五福始終秉持積極負責的態度，第一時間全力配合主管機關調查指導，並落實全方位資安防禦與系統升級措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。