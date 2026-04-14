舊振南啟動擴張計畫 門市將達20家並進軍義式冰淇淋

台灣百年漢餅品牌舊振南結合鄧白氏企業認證與ESG永續標章所展現的企業責任，及推動無麩質烘焙計畫EATMI的實踐基礎。2026年啟動新一波躍進計畫，預計全台將達20家門市，並跨足義式冰淇淋市場，推出全新「漢餅義式冰淇淋」為品牌注入多元發展動能，將經典漢餅融入日常甜點選擇的全新可能。

此次新品以漢餅工藝結合義式Gelato製程，用以舊振南人氣經典糕餅、結合台灣在地食材，透過差異化定位切入競爭激烈的冰品市場；期望將熟悉的好滋味轉化為更貼近日常的甜點形式，讓年輕世代透過不同體驗重新認識漢餅文化，進一步拉近與品牌的距離，並延伸品牌於日常消費場景中的多元可能。

舊振南洞察「場館經濟」的強大潛力，大型展演與賽事已成為推動區域消費的關鍵引擎。根據市場數據，台北大巨蛋自啟用以來已為北市府創造超過140億的經濟產值、曾舉辦單場大型演唱會即可創造逾17億元的周邊觀光旅宿與消費效益，甫開幕的台中漢神洲際購物廣場更預期將為周邊帶動高達500億元的經濟動能。

瞄準此一趨勢，選擇台中漢神洲際百貨，並規劃第2季進駐台北遠東 Garden City （SOGO 大巨蛋）。新據點鎖定高人流商場與大型場館經濟，藉由演唱會與體育賽事帶動的消費人潮，提高單店坪效與品牌曝光度，強化營收成長曲線。

為因應場館經濟帶來龐大且具備高流動性的消費人潮，有別於以往專注於節慶禮盒的型態，品牌特別針對賽事與展演觀眾，推出「漢餅義式冰淇淋」更適合「可帶走 (To Go)」的散步甜點。

這種隨買隨享用的新服務模式，讓經典漢餅文化巧妙融入看球、聽演唱會等日常休閒時刻，完整展現百年品牌邁向年輕化與生活化的新躍進。