台鐵宿舍變身搶手宅 台中集合住宅包租代管2.0出租率已近8成

台鐵公司積極辦理資產多角化經營，響應政府推動包租代管政策，助益中部地區租賃房屋市場，於112年釋出臺中市四維街50號集合式住宅包租代管2.0標租案。經得標廠商麗陽股份有限公司辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，在2025年10月竣工正式對外招租亮相，滿足中部租賃住宅市場需求。截至目前出租率已近8成，租客入住全新裝潢空間及家具，享受高品質居住環境及專業出租管理服務，成為臺鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。

台鐵於2021年首次整合台中火車站附近復興路原員工宿舍之集合式住宅，委外包租代管業者整修後辦理房戶出租，當時即獲廣大好評，因此臺鐵公司複製成功案例經驗，盤點中部地區合適標的再創佳績。本案為民國75年間興建完成，地上7層地下1層單棟RC構造建築物，建物總面積約計2,680平方公尺，坐落臺中市西區四維街，除鄰近忠孝國小、居仁國中、臺中女中等教育學區，又位處臺中市區，周邊生活機能相當完整，兼具居住安寧與商業活動集聚優點。

交通方面，大眾運輸網絡四通八達，市區公車路線班次密集，距離臺中火車站僅約1.8公里，轉乘軌道運輸也十分便捷。建物整修後總計53戶，房型包含1房1廳1衛(約13坪，共14戶)、2房1廳1衛(約17坪，共31戶)、大套房(約10坪，共8戶)，月租金依房型與樓層位置約落在新臺幣15,000元至27,000元間，每戶房間均重新裝修，並配備床組、電視、洗衣機、冰箱、分離式冷氣、沙發、衣櫃等基本生活設備，更有出租管理業者提供專業服務，可一次滿足學生、小資上班族、小家庭等不同租屋族群需求，租戶只需要拎包即可歡喜入住，可謂炙手可熱的優質租賃物件。

台鐵公司在蓬勃推展資產開發業務增裕營收的同時，更也善盡國營企業社會責任，配合政府租賃政策與關注民眾居住需求。就集合式員工宿舍由原採各層單戶個別標租模式，透過策略運用整合，調整為全棟式包租代管公開遴選，攜手得標廠商投入民間資金及專業技術管理，創造老舊員工宿舍新市場價值，提供民眾高優質租屋物件選擇，進而讓臺中市四維街集合住宅包租代管案場，成功化身為臺鐵公司實現軌道經濟及車站串連城市發展藍圖之璀璨珍珠。