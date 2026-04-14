國光生第3條充填線通過GMP 率先投入流感疫苗生產

國光生技宣布，擴建完成的第3條自動化無菌充填線，已通過衛福部食藥署查廠，認定符合藥品優良製造規範（GMP），新產線將率先用於今年流感疫苗病毒株變更生產，未來也將服務更多有GMP生產需求的客戶，提升現有產能效率並增加生產彈性。

國光生技今天透過新聞稿表示，由於第1條、第2條產線產能均已滿載，因此擴建第3條自動化無菌充填包裝線，去年12月向衛福部食藥署申請GMP（良好製造規範），經食藥署實地查核通過，今年4月初取得GMP。

國光生技業務副總經理洪岳鵬指出，第3條產線特色為採用一次性使用的充填套組，大幅降低GMP量產的生產門檻，對於單批次、小量生產的臨床試驗批或高單價生物製劑生產，提供最適生產規模的客製化服務，已經有客戶接洽合作生產，第3條產線上線後，預估年產能可達400萬劑。

國光生技表示，第3條產線除了滿足高單價、小批量及多樣化生產需求外，對於提升國光現有產線效率及增加生產排程彈性，也有極大助益。洪岳鵬指出，以往國光生產的腸病毒疫苗、破傷風疫苗必須占用第1條、第2條產線，尤其在季節流感疫苗生產旺季時，產線滿載恐造成排擠效應；第3條產線上線後，可分擔小批次生產工作，將多餘產能釋出服務商業量產客戶，提高生產效率及產能價值。

第3條產線上線的第一個任務，就是今年公費流感疫苗病毒株變更的小量生產，以如期供應國人秋冬防疫所需的流感疫苗為首要目標。

國光生技指出，由於第3條產線對於客戶從前端臨床試驗，到後端商業量產均可一次滿足，不僅國際客戶有此需求，也有多家國產藥廠接洽合作生產；因此第3條產線也將申請美國、歐盟GMP，以滿足國際客戶客製化生產需求。現有的三條產線提供客戶從臨床試驗到商業量產的一站式服務，在爭取國際合作生產更有優勢，也將成為國光生技拓展國際市場的後盾。