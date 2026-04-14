亞洲生技大會7月15日登場 拚AI整合力強化國際鏈結

2026年亞洲生技大會將於7月15日至19日舉行，將以「AI整合力」為主軸，加速生技創新產業化。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年媒合邀約場次將突破1萬場，展覽規模達2200個攤位，國家館與區域合作論壇逾20國參與，皆是歷年最大規模。

亞洲生技大會由台灣生物產業發展協會與全球生技協會共同主辦，今天舉辦媒體交流會。今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，期望串聯全球創新、投資、法規及供應鏈，以打造加速生技創新產業化的國際平台。

李鍾熙表示，今年大會主軸為AI整合力，而AI在醫療照護（healthcare）與生命科學（life science）領域應用最多。

他指出，今年大會規劃3大特色，包括展現AI新時代快速商業化的新機會、彰顯亞洲生醫產業新優勢，以及擴大國際與學研界參與。

他進一步表示，AI應用最直接的影響，是運用在新藥開發，可透過預測與電腦模擬方式減少實驗工作；同時AI也可應用在臨床試驗設計、法規審查，甚至是後續銷售與應用。

他舉例，以新藥來說，從開發到上市，可能要投入高達10億至20億美元，若能透過AI加速流程，有助於降低成本，並使藥價更為合理，這對台灣及亞洲市場皆具重要性。

他表示，生技產業核心競爭力在於「From Bench toBedSide（從實驗室研究到臨床應用）」的速度，也就是從學術研究轉化落實為病患用藥的時效；AI技術提供全新加速整合能力，因此今年大會籌劃多項研討會，希望充分運用AI串聯科研創新、投資、法規及供應鏈各環節，展現加快生技創新產業化的新機會。

此外，隨著國際投資機構與產業參與持續升溫，今年大會在商機媒合、國際參與及區域合作規模上皆比往年擴大，亞洲已成為全球生技產業關注的新市場，也提升台灣在全球的能見度。

他說，近年來亞洲各國生技發展也逐步展現各自的特色及成果，例如最近台灣的大型精準醫療計畫成果，發表在全球領先的自然科學期刊Nature，受到全球矚目及高度興趣，這些特色項目也將在今年大會發表及研討，以彰顯亞洲各國的生技產業創新特色。